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Решающий период войны в Украине близко: почему чем ближе 9 мая, тем ядернее истерика Путина

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист

27 апреля 2022, 19:37

К сакральному дню Колорадицы России нужно что-нибудь завоевать. Не Украину и Молдову, так хотя бы Приднестровье.

Резервов у Путина мало, и всеобъемлющей победы России не будет
Путин лютует – ему обещали победу за три дня и кинули, как последнего лоха / Reuters

По словам спикера Госдумы Володина, "Украина – террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны". Вот кто, оказывается, должен за все отвечать: и за страдания русскоязычного населения в раскуроченном Харькове, и за мирных жителей, расстрелянных в Буче, и за массовые захоронения под Мариуполем, и за убитую ракетой трехмесячную девочку. А Лавров – тот прямо с утра белугой воет: "Ядерная война недопустима! Но риск ее реален", – и поди ж ты его пойми.

Политолог Сергей Марков топор войны разрыл и машет над черепом: "Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдовы".

Путинистов ломает: в ходе проверки судна Milan express, на котором по документам перевозили бананы из Эквадора, спецслужбы Эстонии обнаружили 72 мешка с кокаином на сумму в полмиллиарда евро. Для маленькой Эстонии такая партия наркоты неподъемна: где взять столько наркоманов для освоения такого счастья? Но страной назначения большей части контейнеров обозначена Российская Федерация. Глядя на одухотворенные хари невменяемой элитки, обнюхивающей вход в бункер, можно сделать вывод: этим и ядерный грибочек по кайфу. Сам плешь-фраер из подземелья уже не выныривает, и никто не знает, на каких препаратах он там процветает. Высунул морду, поцеловал Лукашенко, сдристнул обратно. Даже в храм Лужка-строителя ходить стремно: вдруг поп Гундяй Кагора своего пережрет и золоченой рясою задушит? Вот и приходится корёжиться на фоне хромакея, неистово крестясь и застревая в текстурах.

С другой стороны, война идет, контора пишет. После раскрытия группы злодеев, разбазаривших миллиарды долларов, выделенных на формирование "пятой колонны" в Украине, наметилась здоровая тенденция по сплочению силовых уркаганов у паханской тушки. Администрацию трясет, смена курса на усиление бригады костоломов на борту разворачивает "Путаник" в сторону массовых репрессий.

Кто успел – тот уехал и теперь воет за бортом, размахивая бело-сине-белыми тряпочками. Перестал шутить юморист Галкин, против которого вот-вот возбудят что-то уголовное; имя Хаматовой вымарали из афиш "Современника": а нечего строить невинную мордочку на Рижском взморье.

Внутри пропагандистской машины тоже искрит: поговаривают о скорой замене самого Эрнста на кого-нибудь ультра-упоротого. На место гендиректора Первого канала примеряют даже жопу Соловьева, но для этого засранца придется сразу выпиливать дырку в кресле, чтобы дристал, не сходя с рабочего места.

Времена наступили суровые, Z-говном перепачканы все, а чтобы не морщились – коллектор дает установку: это – патриотическое повидло! Всем глотать и радоваться, нырять и наслаждаться!

Сейчас под шумок освободим Молдову – и будет нам победа к 9 мая. Не Киев, так хотя бы Кишинев!

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Неизвестными выведены из строя две антенны, передававшие сигналы нашего скрепного радио, так что враг наступает всем борзым фронтом. А самолеты уже облетают Молдову, ибо где "русский мир" – там чистое небо, свободное для пролетов смертоносных Искандеров. Сегодня около 7 утра парочка крылатых ракет пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС. Так что пристреливаемся и тестируем, и машем мордою Лаврова: "Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать".

Россия разместила ракетные установки "Искандер-М" у границы с Украиной. Каждая такая установка имеет две управляемые ракеты с дальностью свыше 500 км и способна нести даже ядерные боеголовки. В радиус действия этих установок попадают украинские Харьков и Полтава.

Чем ближе 9 мая – тем ядернее истерика путло-командующего. Ему обещали победу за три дня – и кинули, как последнего лоха. Потом пообещали к Пасхе – и кинули вновь, как фембоя на татами.

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Но 9 мая – это священный день черной мессы Победобесия; в этот день плешивец мутирует в Деда Победа, у него вырастают рога и копыта, он становится буйным и неукротимым, скачет на палке и размахивает ракетами, душит Шойгу колорадкой и заставляет полки маршировать прямо на кладбище. В этот день он нервный и агрессивный, как оборотень в полнолуние. Так что к сакральному дню Колорадицы лучше что-нибудь завоевать. Не Украину и Молдову – так хотя бы Приднестровье. А то никакой венесуэльской муки не напасешься.

Вот и сепаратист Пушилин заявляет, что "после выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье". Вот и ответ на вопрос "зря, что ли, взрывали"? Похоже, дурачок только что, благословясь, слил планы Кремля.

Молдова и Румыния заявили о готовности в случае обострения зачистить оккупированное Приднестровье, и в воздухе запахло ракетами. Отчего бы не отхватить бонусный кусок аккурат к 9 мая? Но Румыния – член блока НАТО, и столкновение с ней чревато войной со всем альянсом, поэтому гибридничать будем до конца: фыркать в сторону Запада о реальности ядерной войны и утверждать, что в Приднестровье лезет не Россия, а войска "ДНР". Правда, Пушилин кукарекнул не вовремя – как бы не пришлось ему язык отрезать острой визиткой Яроша. Время нынче неспокойное, и бандеровцы повсюду. Спасенному от доморощенных заговорщиков Соловьеву не мешало бы обсыпаться аргентиночкой, нырнуть в унитаз и на глубине слиться с ландшафтом, пока не нашли. Ведь в следующий раз заговор могут и не раскрыть, заткнув эфирные фонтаны. То же самое касается и Скабеевой с Симоньян, которых трясет то ли от страха, то ли от патриотической ломки.

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Мэр Николаева Сенкевич сообщает, что город готовится к осаде или нападению рашистов. По его словам, Россия через Крым перебрасывает оружие и ресурсы, накапливая их в Херсонской области. Похоже, конец апреля – начало мая станет решающим периодом в этой войне. Резервов у путлорогих мало, и всеобъемлющей победы не будет. Поэтому приказано закрепиться на тех территориях, которые обеспечат геополитическое присутствие рашистов. И, спасаясь от патриотической ломки, яростно начесывать бомбу в десять мегатонн – пока не наступит оргазм с последней вспышкой, как дембельский аккорд перед уходом в рай.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV

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