Репетиция химической атаки: ударит ли Россия по Украине химическим оружием

Россия осуществила пробную химическую атаку на Мариуполь / Фото Reuters

Учитывая небольшое количество потерпевших – три человека, по заявлениям "Азова" – от химической атаки рашистов в Мариуполе, можно сделать следующие выводы.

Прежде всего, это был "пробный шар", т.к. обычно химическое оружие применяется в огромных масштабах для достижения своих целей.

Задача этой атаки – проверить реакцию Запада, в первую очередь США. Ведь Джозеф Байден заявлял ранее, что, если Россия применит химическое оружие, реакция будет жёсткой.

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И теперь, если Запад "сглотнет ", будет искать доказательства и подтверждение (как обычно делает) и будет медлить с реакцией, то последует атака уже в бо́льших масштабах. В Сирии ведь "прокатило", и не раз.

Напомню, что сейчас руководит российской "спецоперацией" в Украине тот же, кто и в Сирии. А там Россия неоднократно применяла химическое оружие.

Ещё одна важная цель – внутренняя дестабилизация в Украине. Некоторые политики через свои ботофермы и блогеров давно уже разгоняют "зраду" и рашистские фейки о том, что Зеленский "слил" Мариуполь.

Повторяю: учитывая географию региона и ситуацию на фронтах, деблокировать Мариуполь сейчас невозможно.

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Подкрепление ВСУ станет легкой мишенью в степи для рашистов. На принятие именно такого эмоционального решения и подталкивают рашисты Зеленского при помощи подобных информационно-психологических спецопераций. Используя в том числе "полезных идиотов", которые думают только о своём упавшем рейтинге.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета