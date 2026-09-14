Рекордные потери транспорта РФ: Коваленко рассказал, как логистика оккупантов оказалась в кризисе

Военный эксперт разбирает свежую статистику потерь автотранспорта РФ и опровергает тезис о завершении логистического кризиса.

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Оккупанты несут потери / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия за сутки потеряла рекордные 638 единиц автомобильной техники, а с начала сентября - уже более 5,5 тысячи. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что эти цифры прямо опровергают появившиеся в инфопространстве заявления о завершении логистического локдауна в России, и приводит в пример хронические проблемы российских дальнобойщиков на трассе М-14. Публикуем его комментарий.

Как-то совершенно незаметно в информационном потоке прошёл факт установления абсолютного суточного рекорда по потерям автомобильного транспорта у РОВ – 638.

Странным образом, часто стали звучат совершенно неуместные комментарии относительно того, что логистический локдаун схлопнулся.

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Не знаю, откуда взяты такие предположения, поскольку никакого схлопывания я даже и близко не вижу, а даже больше – устанавливаются новые рекорды.

Кроме того обращаю внимание на то, что с 1 по 11 сентября РОВ уже потеряли 5 517 единиц автомобильного транспорта, что явно опережает темпы потерь июня, июля и августа и явно намекает на месячный рекорд.

Логистический локдаун схлопнулся? Ага, расскажите об этом российским дальнобойщикам, пытающимся прорваться по М-14 хоть куда-то.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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