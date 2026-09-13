Россия наносит удары по АЗС не просто так: Коваленко рассказал, что скрывает Кремль

Пока Силы обороны Украины продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и ВПК России, в ответ Кремль выбирает гораздо более легкую для себя цель - автозаправочные станции и железнодорожные вокзалы в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объясняет, почему это не военная логика, а попытка создать нужную картинку для собственного населения накануне выборов в РФ, и призывает украинцев серьезно относиться к воздушным тревогам. Публикуем его комментарий.
Российское военное командование хочет замаскировать собственные провалы в защите НПЗ ударами по АЗС в Украине.
Но АЗС - это не НПЗ. Восстановление АЗС, а также использование мобильных заправок, - значительно более легкая задача, чем восстановление НПЗ. Ведь НПЗ - это производство, а не точка продаж.
Впрочем, в России уже давно маскируют реальность под параллельный мир в голове Путина. Удары россиян по вокзалам, тупой и откровенно демонстративный террор в отношении гражданского населения - это исключительно попытка перекрыть те проблемы, которые мы создали на территории РФ ударами по их ВПК и экономике. Они работают на резонанс, чтобы простолюдины в России видели это и не ругали Путина и российскую армию матом на кухнях за собственные неудобства.
Редкие придурки, но нужно трезво понимать их психологию. С военной точки зрения всё это - ерунда. Но с точки зрения террора, направленного на создание картинки перед российскими выборами для интеллектуальных инвалидов, которыми в большинстве своём являются россияне, - это цель. Во время тревог избегайте пребывания на АЗС и в ТРЦ. Относитесь серьезно к предупреждениям и угрозам.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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