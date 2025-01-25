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Рекордные потери оккупантов: что готовит Путин

Александр Коваленко
25 января 2025, 06:10
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Уже можно говорить о неотвратимости установления абсолютного рекорда потерь в категории автотранспорта у РОВ в январе 2025.
Путин, армия РФ
Путин и армия РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

За три недели января 2025 года РОВ оккупировали 233 км² территорий Украины.

При этом потери РОВ в личном составе – 34 520. Иными словами, на 1 км² украинской земли приходится в среднем 148 оккупантов, по сути – полторы роты.

Стоит отметить, что средний показатель пропорции продвижения РОВ в 2024 году был 129 тел на 1 км². В свою очередь, в сравнении со второй половиной 2024 года отмечается некоторое замедление продвижения оккупантов, при неизменном росте потерь л/с.

видео дня

Думаю, такая тенденция повышения пропорции потерь сохранится и в скором времени 200 тел на 1 км² уже никого не удивят.

Уже можно говорить о неотвратимости установления абсолютного рекорда потерь в категории автотранспорта у РОВ в январе 2025.

При этом это будет не просто первый рекорд потерь РОВ в этом году, но и абсолютный за весь период полномасштабной войны.

Напомню, что такие показатели стали следствием истощения компоненты ББМ у РОВ. Война в Украине раскрыла широчайший спектр недостатков советских/российских ББМ типа БМП-1/2/3, БМД-1/2/3/4, БТР и т.д. о которых и ранее было известно, но которые умалчивались и не исправлялись десятилетиями.

Очень низкие показатели живучести советских/российских ББМ, которую отдали на откуп совершенно не эффективным свойствам, таким как плавучесть и возможность десантирования с авиатранспорта, привели к катастрофическим потерям этой компоненты.

На сегодняшний день командование РОВ и российский ВПК не могут решить эту проблему. Современной ББМ, с хорошими показателями живучести у россии – нет, за исключением БМО-Т, но это уникальные, единичные экземпляры. Поэтому командование РОВ пошло по самому простому и примитивному пути - категорию ББМ массово стали заменять обычным гражданским транспортом, что привело к росту не только потерь соответствующей техники, но и личного состава, ведь выживаемость десанта от этого не возросла, а как раз наоборот.

В январе 2024 года РОВ потеряли 934 единицы автотранспорта. В январе 2025, думаю, будет более 2 900, если не более 3 000.

В далёком 2009 году Леонид Орленко предупреждал, что техника, которой оснащена российская армия, не способна выполнять общевойсковые задачи наступательного характера. Практически все образцы ОБТ и ББМ устарели и не отвечают как вызовам на поле боя, так и требованиям устава.

Как хорошо, что тогда на Орленко все смотрели как на выжившего из ума старика. Тем более, посмевшего покуситься на неприкасаемую святыню – не имеющий аналогов в мире Т-90.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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