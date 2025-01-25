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Путин суетится под Трампом

Олег Макаров
25 января 2025, 19:10
161
У Трампа есть инструмент, который способен заставить Путина пойти на уступки.
Путин суетится под Трампом
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: скрыншот з відео, kremlin.ru

Путин уже стал суетиться под Трампом: льстит, подыгрывает трамповской паранойи по поводу "украденной победы на выборах", пытается перевести на Зеленского ответственность за собственное нежелание вести переговоры с Украиной (мол, не мы, а они законодательно переговоры запретили).

Это значит, что даже достаточно пустые пока угрозы Трампа напугали Путина (российский экспорт в США и так относительно невелик, повышение тарифов на него - абсолютно бессмысленно). Можно представить себе, чтобы было бы с трусоватым российским диктатором, если бы Трамп пригрозил чем-то реально опасным.

У Трампа есть инструмент, который способен заставить Путина пойти на уступки. Это поставки современных ракет, способных достать российского диктатора и его окружение. Для Путина самый главный приоритет - собственная безопасность. Он, как и вся его верхушка, больше всего трясется за свою шкуру - это его слабое место, вот по нему и надо было бить.

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Имея американские Томогавки, украинцы могли бы реально угрожать жизни диктатора и его окружения, например, попытаться накрыть Путина в одной из его резиденций. Ну предположим, он вновь запрятался бы в бункер. Но все руководство страны в бункеры не спрятать. Начался бы огонь по путинским центрам власти. Это не мифический Орешник. Томагавков у американцев много и они эффективны. Ими можно было бы напугать и хаотизировать Кремль. Вероятно, что даже просто угроза поставок Томагавков в серьезном количестве сразу сделала бы Путина сговорчивее.

Может ли на это пойти Трамп? Может, если поймет, что таким образом, прослывет "великим миротворцем", заставившим Путина остановить войну. Кто бы ему объяснил.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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