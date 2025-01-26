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100 дней Трампа: удастся ли остановить войну

Виталий Кулик
26 января 2025, 18:52
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Способна ли экономическая стратегия Трампа изменить ход войны, если Россия мыслит не категориями выгоды, а экзистенциальной борьбы?
100 дней Трампа: удастся ли остановить войну
Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Трамп призывает к переговорам и к прекращению войны, потому что в этой войне уничтожаются люди. Он считает это безумием и в то же время Трамп говорит о том, что любит русский народ и уважает Россию. Хотя мы понимаем, что именно современная Россия как государство, и как то, что ее воспринимают за цивилизацию, несет прямую ответственность за геноцидальную войну против Украины.

Потому это явно не из категории ультиматумов. Что важно в этом - это то, что Трамп говорит: если война не прекратится, то есть не будет прекращения огня, он применит весь комплекс экономических мер для принуждения к миру.

Однако здесь заключается очень важная ошибка Трампа. Он почему-то считает, что Путин мыслит экономическими категориями, выгодой и недооценивает экзистенциальный фактор этой войны. Поэтому, когда он использует термин "мы применим весь арсенал экономического давления", он не понимает, что это не имеет большого значения для Путина.

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Это может иметь значение для части элиты Российской Федерации, которая понимает, что она будет терять. И это может подтолкнуть их к каким-то активным действиям. Но в последние годы мы не видим таких активностей со стороны российской элиты. Наоборот, мы наблюдаем консолидацию этой элиты вокруг Путина и его администрации.

Во-вторых, Трамп обещает почти эмбарго для России. Но для этого нужен консенсус интересов. Его должны поддержать, в частности, страны, владеющие энергетическими месторождениями. То есть это должна быть ОПЕК, которая должна подыгрывать Трампу в его санкциях. Также нужны другие партнеры, которые могут ввести надежные и существенные ограничения для российских товаров и вести политику эмбарго.

Также здесь нужно как минимум убедить Китай, но я не вижу инструментов у Трампа убедить Китай не только не вмешиваться, а наоборот - способствовать санкционным механизмам и принуждению Путина к миру. Китай вряд ли будет что-то делать в этом направлении. Поэтому для меня это явная переоценка экономического инструментария для давления на Россию.

Возможно, давление усилится после того, как Трамп использует все возможные рычаги экономического давления, которые есть в его распоряжении. Он уже сейчас демонстрирует, что первые переговоры он провел с саудитами. После того как он стал президентом во второй раз, его первый зарубежный звонок был в Саудовскую Аравию, к кронпринцу. Рубио тоже начал телефонные обсуждения именно с Саудовской Аравией и Эмиратами, сосредотачиваясь на иранской угрозе, а также на конфигурациях в регионе Большого Ближнего Востока, где саудитам отведена одна из важных ролей.

Однако есть еще Венесуэла и другие страны ОПЕК, которые имеют отличное от Трампа и Вашингтона видение урегулирования ситуации в Украине. Они, вероятно, не будут активно поддерживать Трампа во внедрении ограничений для российских товаров и введении эмбарго против путинского режима. Поэтому, возможно, поняв, что у него не так много союзников в этом вопросе, и что существует много "дыр" в санкционных механизмах, которые он не способен эффективно контролировать, Трамп может перейти к другому этапу - предоставление военной помощи Украине и более активная политическая поддержка для сдерживания России. Однако для этого нужно время. И за это время мы, украинцы, платим своей кровью.

Трамп заявил о 100 днях для решения этого вопроса. Как по мне, мы можем в течение этих 100 дней только войти в переговорный процесс. Но переговоры не равнозначны прекращению войны. Мы можем вести переговоры и продолжать воевать.

К тому же, это будет промежуточное достижение в духе Трампа: мол, я же начал переговоры, а то, что стороны не договорились, - это уже другое дело, подождем, пока они будут готовы к компромиссам. Причем, инструментов надавить на Киев у Трампа больше, чем на Россию.

Поэтому в ситуации "ни мира, ни войны" могут торговать нашими интересами. Это очень большая опасность для украинского политического руководства, которое должно быть готовым и иметь собственный план действий на случай, если давление на нас будет больше, чем на Россию.

Виталий Кулик, специально для Главреда

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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