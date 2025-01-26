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Россия имеет такое отношение к Руси, как гонорар к гонорее: как Москва ворует историю

Александр Палий
26 января 2025, 08:00
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Пытаясь переименовать Черное море в Русское, Москва обезьянничает и копирует Трампа, а также пытается хотя бы названием привязать это море к себе.
Россия пытается понравиться Трампу, и поэтому копирует его, в частности хочет изменить название Черного моря
Переименование Россией Черного моря в Русское – бессмыслица, которая для остального мира ничего не изменит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В России хотят переименовать Черное море в Русское. Как пояснил автор идеи депутат Саратовской облдумы от КПРФ Денис Буланов, именно так веками называлось это море.

Черное море действительно называлось Русским, но тогда, когда современная Россия не имела никакого отношения к Руси. Неоднократно отмечал, что современная Россия соотносится с Русью так же, как, извините, гонорея с гонораром. Слово "Русь" больше похоже на "рысь" или "рис", чем на слово "Россия".

Россия просто украла бренд. Кстати, очень поздно – всего лишь 300 лет назад. Эту кражу она осуществила через греческий язык и назвалась Россией. Русью она не могла назваться, потому что во всем мире знали, что Русь – это Украина. Кража эта произошла лишь в XVIII веке, а апеллируют россияне сейчас к тому, что было в XI-XII веках. Это полнейшая бессмыслица.

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Нынешняя Россия к Руси не имеет абсолютно никакого отношения, как Мозамбик сегодня к Португалии или Индия к Англии. Россия и Русь – это разные страны за тысячи километров друг от друга, не связанные ничем, кроме того, что какие-то там мелкие князьки с нашей территории когда-то туда зашли-забрели или их туда назначили, и все. Но таких князьков у нас множество. Наши князья были и в Дании – там король Вальдемар когда-то правил, и во Франции – королева Анна и ее потомки почти восемь веков руководили Францией.

То есть Россия не имеет никакого отношения к историческому наследию Руси. Более того, везде написано "русский", именно через букву "и", Киев – тоже через букву "и". Даже никакого Владимира в летописях не было – был Володимир. "Владимир" – это болгаризм, церковно-славянский язык, появившийся на территории России потому, что местное финно-угорское население не говорило по-славянски, а брало свой язык именно из болгаризмов.

Так что все это является супер-дешевыми манипуляциями. Это так же, как африканская страна и бывшая португальская колония Ангола попыталась назваться "Портубалией" и пытаться претендовать на все наследие Пиренейского полуострова. Это был бы полный абсурд, а ведь именно до такого абсурда дошла Россия.

Россия – это ворюга, который меняет себе паспорт для того, чтобы получить чужое наследство. Когда Черное море называлось Русским, нынешняя территория России называлась Суздалем и Меряма и не была никакой Русью.

В летописях XII века четко написано, что Суздаль – не Русь, Владимир на Клязьме – не Русь, Рязань – не Русь, Смоленск – не Русь, даже Новгород – не Русь. Об этом написано четко и однозначно в разных летописях. Более того, существуют новгородские берестяные грамоты, где говорится о том, что, когда они из Новгорода ехали в Киев, то они ехали в Русь. Не говоря уже даже о том, что Новгород к нынешней России никакого отношения не имеет, ведь московиты просто убили всех новгородцев в XVI веке.

Другими словами, в то время, когда Черное море называлось Русским, и когда Киев и Львов назывались Русью, как и другие украинские города, нынешняя территория России называлась Залесьем или Суздалью, перед тем – Меряма, а после того – Москова, Московское государство. Если вы, например, возьмете первую российскую газету 1702 года, то там написано "Ведомости Московского государства". То есть в 1702 году еще никакой России не существовало – было Московское государство.

Ответ на вопрос о том, почему идея о переименовании Черного моря в Русское возникла в России сейчас, прост: россияне просто вдохновились примером Трампа, который переименовал Мексиканский залив в Американский, и собезьянничали его. Когда люди хотят кому-то понравиться, они начинают повторять, то есть обезьянничать, жесты другого человека, зеркалить его. Так они пытаются найти какой-то ключик к человеку, такой дешевый манипулятивный метод. И россияне этим занимаются.

Кроме того, здесь есть и политические мотивы, то есть таким образом россияне пытаются привязать Черное море к России. А еще – показать Трампу, что они такие же как и он.

Так или иначе, но даже если в России таки начнут называть Черное море Русским, для других государств это не будет иметь никакого значения и ничего не изменит. Россияне могут делать что угодно, в частности, называть Черное море Русским, но и мы тоже можем – в частности, называть Россию Залесьем, Залесской Федерацией (хотя на самом деле она никакая не федерация) или Залесским паханатом, или Залесским ханством. Кстати, когда-то Московия называлась Залесской Ордой.

Есть московитское произведение XV века "Задонщина", и там как раз Россия называется Залесской Ордой. Мы можем выбирать любой вариант, в частности, называть Россию так, как называл ее Шевченко, – Московщиной.

Александр Палий, историк, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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