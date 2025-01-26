Россия имеет такое отношение к Руси, как гонорар к гонорее: как Москва ворует историю

Пытаясь переименовать Черное море в Русское, Москва обезьянничает и копирует Трампа, а также пытается хотя бы названием привязать это море к себе.

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Переименование Россией Черного моря в Русское – бессмыслица, которая для остального мира ничего не изменит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В России хотят переименовать Черное море в Русское. Как пояснил автор идеи – депутат Саратовской облдумы от КПРФ Денис Буланов, именно так веками называлось это море.

Черное море действительно называлось Русским, но тогда, когда современная Россия не имела никакого отношения к Руси. Неоднократно отмечал, что современная Россия соотносится с Русью так же, как, извините, гонорея с гонораром. Слово "Русь" больше похоже на "рысь" или "рис", чем на слово "Россия".

Россия просто украла бренд. Кстати, очень поздно – всего лишь 300 лет назад. Эту кражу она осуществила через греческий язык и назвалась Россией. Русью она не могла назваться, потому что во всем мире знали, что Русь – это Украина. Кража эта произошла лишь в XVIII веке, а апеллируют россияне сейчас к тому, что было в XI-XII веках. Это полнейшая бессмыслица.

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Нынешняя Россия к Руси не имеет абсолютно никакого отношения, как Мозамбик сегодня к Португалии или Индия к Англии. Россия и Русь – это разные страны за тысячи километров друг от друга, не связанные ничем, кроме того, что какие-то там мелкие князьки с нашей территории когда-то туда зашли-забрели или их туда назначили, и все. Но таких князьков у нас множество. Наши князья были и в Дании – там король Вальдемар когда-то правил, и во Франции – королева Анна и ее потомки почти восемь веков руководили Францией.

То есть Россия не имеет никакого отношения к историческому наследию Руси. Более того, везде написано "русский", именно через букву "и", Киев – тоже через букву "и". Даже никакого Владимира в летописях не было – был Володимир. "Владимир" – это болгаризм, церковно-славянский язык, появившийся на территории России потому, что местное финно-угорское население не говорило по-славянски, а брало свой язык именно из болгаризмов.

Так что все это является супер-дешевыми манипуляциями. Это так же, как африканская страна и бывшая португальская колония Ангола попыталась назваться "Портубалией" и пытаться претендовать на все наследие Пиренейского полуострова. Это был бы полный абсурд, а ведь именно до такого абсурда дошла Россия.

Россия – это ворюга, который меняет себе паспорт для того, чтобы получить чужое наследство. Когда Черное море называлось Русским, нынешняя территория России называлась Суздалем и Меряма и не была никакой Русью.

В летописях XII века четко написано, что Суздаль – не Русь, Владимир на Клязьме – не Русь, Рязань – не Русь, Смоленск – не Русь, даже Новгород – не Русь. Об этом написано четко и однозначно в разных летописях. Более того, существуют новгородские берестяные грамоты, где говорится о том, что, когда они из Новгорода ехали в Киев, то они ехали в Русь. Не говоря уже даже о том, что Новгород к нынешней России никакого отношения не имеет, ведь московиты просто убили всех новгородцев в XVI веке.

Другими словами, в то время, когда Черное море называлось Русским, и когда Киев и Львов назывались Русью, как и другие украинские города, нынешняя территория России называлась Залесьем или Суздалью, перед тем – Меряма, а после того – Москова, Московское государство. Если вы, например, возьмете первую российскую газету 1702 года, то там написано "Ведомости Московского государства". То есть в 1702 году еще никакой России не существовало – было Московское государство.

Ответ на вопрос о том, почему идея о переименовании Черного моря в Русское возникла в России сейчас, прост: россияне просто вдохновились примером Трампа, который переименовал Мексиканский залив в Американский, и собезьянничали его. Когда люди хотят кому-то понравиться, они начинают повторять, то есть обезьянничать, жесты другого человека, зеркалить его. Так они пытаются найти какой-то ключик к человеку, такой дешевый манипулятивный метод. И россияне этим занимаются.

Кроме того, здесь есть и политические мотивы, то есть таким образом россияне пытаются привязать Черное море к России. А еще – показать Трампу, что они такие же как и он.

Так или иначе, но даже если в России таки начнут называть Черное море Русским, для других государств это не будет иметь никакого значения и ничего не изменит. Россияне могут делать что угодно, в частности, называть Черное море Русским, но и мы тоже можем – в частности, называть Россию Залесьем, Залесской Федерацией (хотя на самом деле она никакая не федерация) или Залесским паханатом, или Залесским ханством. Кстати, когда-то Московия называлась Залесской Ордой.

Есть московитское произведение XV века "Задонщина", и там как раз Россия называется Залесской Ордой. Мы можем выбирать любой вариант, в частности, называть Россию так, как называл ее Шевченко, – Московщиной.

Александр Палий, историк, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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