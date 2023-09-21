Удары ВСУ влияют на боеспособность российских войск. Они начали терять субмарины и корабли, производить которые уже не могут. Например, выведенный из строя большой десантный корабль проекта 775 Минск строился еще во времена Советского Союза. Причем не в СССР, а в Польше – на верфи в Гданьске. Сегодня у России нет возможностей для того, чтобы строить такие корабли.
Кроме того, крылатой ракетой авиационного базирования типа воздух-поверхность была уничтожена российская подводная лодка "Ростов-на-Дону". Это уникальный случай, которого еще не было в мировой истории войн и конфликтов. Более того, уничтожен носитель крылатых ракет Калибр, который планировали зимой использовать для ударов по Украине. В октябре подводную лодку намеревались вывести из ремонта.
Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилию. Причем флотилией он стал после того, как был уничтожен крейсер "Москва". Уникальность этого прецедента заключается в том, что впервые в истории страна, у которой нет флота, побеждает в морском бою страну с флотом, который становится флотилией.
Ситуация способствует безопасности в Черном море и снижает военный потенциал России. Сейчас россияне не способны свободно использовать свои корабли. Каждый выход в открытое море сопровождается очень серьезным риском. Я не исключаю даже того, что Россия позже будет вынуждена перевести часть своих кораблей в более безопасное место. Например, их могут переправить по внутренним водам к Каспийскому морю. Хотя до такого решения российское командование еще должно дойти. Пока они тормозят.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Александр Коваленко, специально для Главреда