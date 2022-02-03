Реформы или интриги: чего ждать Украине от нового посла США

Новым послом США в Украине может стать Бриджит Бринк ( по центру) / GettyImages

Министр иностранных дел в Украине Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД запустил процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк, действующего посла США в Словакии в качестве главы посольства США в Украине.

Нынешнее решение о назначении посла политически оправдано, потому что сейчас США стоит иметь плотную политическую коммуникацию с Украиной во многих вопросах. В первую очередь - из-за геополитического кризиса, который инициируют россияне.

Собственно, назначить посла следовало уже давно, но ранее в США были внутриполитические барьеры, а поскольку вопрос Украины для Байдена является слишком чувствительным, несмотря на предыдущие избирательные кампании, где украинский вопрос был определяющим. Учитывая это, американскому руководителю, вероятно, потребовалось время, чтобы подобрать кандидатуру, которая бы устраивала обе партии - и республиканцев, и демократов. В конце концов, это объясняет внутриполитическую конкуренцию вокруг Украины в Вашингтоне.

Ведь Байдену на этом посту нужен человек, который на предстоящих выборах не будет играть в какие-то интриги и будет заниматься сугубо дипломатией.

Эта кандидатура посла США в Словакии на самом деле не нова и обсуждалась, по меньшей мере, еще полгода назад - уже тогда она была в шорт-листе. Это кадровый дипломат, который имеет опыт работы в кризисных точках, то есть странах, которые проходили конфликты и имели значительные трудности в проведении реформ.

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Назначение посла - это самый высокий уровень коммуникации между странами, благодаря чему по многим вопросам диалог будет быстрее и легче.

Читайте такжеПосле Афганистана США точно не оставят Украину один на один с РФПоэтому в первую очередь, новый посол будет определенным полномочным голосом в продвижении реформ, потому что предыдущая временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин была ограничена в своем мандате и не могла этого делать. В случае назначения Бриджит Бринк, она, скорее всего, сосредоточится на продолжении антикоррупционной, судебной реформе и работе в секторе инвестиций. И маркером того, что дело сдвинулось с места, будет назначение руководителя САП, назначить которого Зеленский обещал лично Байдену во время визита в США.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда