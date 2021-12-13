УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Референдум по Донбассу: народ всегда прав?

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

13 декабря 2021, 08:13

Если бы в 39-м кто-то спросил народы Франции и Англии, хотят ли они объявлять войну Германии из-за какой-то Польши, можно утверждать наверняка, что желающих бы почти не нашлось.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу / Скриншот ТСН

Как истинно народный президент, Зеленский хочет провести референдум по судьбе Крыма и статусу Донбасса. И это правильно. Пусть народ решает.

Народ всегда прав. Если бы в 39-м кто-то спросил народы Франции и Англии, хотят ли они объявлять войну Германии из-за какой-то Польши, можно утверждать наверняка, что желающих бы почти не нашлось.

Читайте такжеИгра в референдумИ Черчиллю, после поражения Франции надо было не воинственные речи толкать, не предлагать своему народу, "ничего, кроме пота и крови", а спросить у этого самого народа, чего он хочет, а он - народ явно хотел мира. Кто же хочет умирать?..

И Сталину надо было ещё в июле 41-го выйти к народу, и честно признать - так и так, мы, кляті більшовики, просрали страну, давайте проводить референдум, и с Гитлером договариваться. Ну а чё?..

И майдановцам в 2013-2014-м надо было у народа спросить. Ведь бОльшая часть народа дома сидела в тепле, у телека - ведь важно знать ихнее мнение. Вдруг им Янукович мил? Ведь кто-то же его избирал?..

Реклама

Тут ещё очень важно правильно сформулировать вопросы. Ведь если бы украинцев в 1991-м спросили: хотите ли вы независимости, которая будет означать то, что бывшие партократы и будущие олиграхи украдут и разорят девять десятых бывшей социалистической собственности, вы станете нищими, и вами будут править бесстыжие политиканы - вряд ли бы с такой постановкой вопроса многие согласились.

Читайте такжеЗеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и КрымаТак и по Крыму, Донбассу надо правильные вопросы задавать. Нечего кричать "чей Крым?!" Мягше надо, интеллигентнише, по-народному:

Выступаете ли вы за то, чтобы отложить возвращение Крыма в Украину на 10 лет, ради экономического процветания?..

Согласны ли вы с сохранением особого статуса Донбасса на 10 лет, ради окончания войны?..

Приблизительно так. Шефир поправит. А народ умный, он поймёт, и сделает правильный выбор.

viber
Владимир Зеленский референдум
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022 Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманГороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обман В Украине рекордно рухнули цены на газ для населенияВ Украине рекордно рухнули цены на газ для населения Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья супВкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья суп Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит ДантесНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:14

Ретроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делать

08:13

Референдум по Донбассу: народ всегда прав?мнение

07:58

"Я была объектом, который использовали": Мендель прокомментировала слухи о романе с Зеленским

07:25

Сделка Байдена и Путина в обмен на мир в Европе: Илларионов раскрыл опасный для Украины сценарийВидео

07:19

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

Реклама
07:16

Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине

07:10

Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

06:49

"Что за черт": Кличко засомневался, что Ломаченко в бою с Комми представлял Украину

06:42

Игра в референдуммнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-хФотоВидео

05:28

Деньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом домеВидео

05:02

Ждать ли адскую жару +50º: украинцев предупредили о погодной аномалииВидео

04:50

Виталий Портников. Весь Запад против ПутинаВидеоблоги

04:22

Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь

03:53

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

03:11

Валюта "взлетит до небес": стало известно, каким будет новогодний курс доллараВидео

02:47

"Нужно быть реалистами": в Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы

02:15

С днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея Первозванного

01:44

Мишина впервые назвала истинную причину разрыва с ЭллертомВидео

01:17

Рекордный скачок цен на масло: украинцев предупредили о новом подорожанииВидео

Реклама
00:51

Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериВидео

12 декабря, воскресенье
23:40

В Киев привезли Вифлеемский огонь мираВидео

23:13

"Нормандия" возможна и без Путина: посол заявил о вероятности переговоров нормандской "тройки"Видео

22:54

На Львовщине массовое отравление детей неизвестным веществом

21:52

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТОВидео

21:46

Подростки снимали погоню с полицией для соцсетей: детали кровавого ДТП в Луцке

21:07

"Их догонит любовь и на куски разорвет": рецензия на фильм "Вестсайдская история"Видео

20:58

Во время отдыха в Египте при загадочных обстоятельствах умер отец экс-нардепа

20:57

В ФРГ блокируют передачу Украине нового оружия: СМИ раскрыли детали дипскандалаВидео

20:28

Зима века: украинцев удивили прогнозом с неожиданной аномалиейВидео

19:53

Путин снова будет говорить с Байденом: на повестке дня вопрос об УкраинеВидео

19:49

Ностальгия Байдена: зачем президент США созвал новый саммитмнение

19:38

В Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелитьсяВидео

18:58

США припугнули Россию жестким ответом в случае вторжения в УкраинуВидео

18:44

Звездная украинская легкоатлетка засветила пышные формы в купальнике

18:43

Посреди Киева провалился асфальт: движение перекрыто

18:29

Метро по 22 гривны: в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проездВидео

18:14

Maruv шокировала откровенными ласками с подругой в бикиниВидео

18:13

Две школьницы зверски издевались над пенсионером 3 часа и довели его до смерти

Реклама
17:45

"Быковал" и материл копов: всплыло новое скандальное видео с наездами ГогилашвилиВидео

17:41

Под Николаевом случилось страшное ДТП: грузовик разнесло по всей дорогеВидео

17:20

В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого НиколаяВидео

17:17

Тонны фальсификата и накрутка на продуктах: как обманывают украинцев перед Новым годомВидео

16:57

Людей разбросало от мощного удара: в Луцке авто на переходе протаранило толпуВидео

16:52

Больше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцевВидео

16:37

В Запорожской области женщина выбрасывала мусор без паспорта и попала в судВидео

16:27

В Харькове неадекваты избили копов: 5 полицейских в больнице

16:14

Папа Римский поддержал Украину и сделал заявление из-за агрессии РФВидео

15:59

Провал новой "сделки" США и ФРГ: Германия не зарубит СП-2, если РФ нападет на Украину – BloombergВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять