Референдум по Донбассу: народ всегда прав?

Владимир Зеленский заговорил о референдуме по Донбассу / Скриншот ТСН

Как истинно народный президент, Зеленский хочет провести референдум по судьбе Крыма и статусу Донбасса. И это правильно. Пусть народ решает.

Народ всегда прав. Если бы в 39-м кто-то спросил народы Франции и Англии, хотят ли они объявлять войну Германии из-за какой-то Польши, можно утверждать наверняка, что желающих бы почти не нашлось.

Читайте такжеИгра в референдумИ Черчиллю, после поражения Франции надо было не воинственные речи толкать, не предлагать своему народу, "ничего, кроме пота и крови", а спросить у этого самого народа, чего он хочет, а он - народ явно хотел мира. Кто же хочет умирать?..

И Сталину надо было ещё в июле 41-го выйти к народу, и честно признать - так и так, мы, кляті більшовики, просрали страну, давайте проводить референдум, и с Гитлером договариваться. Ну а чё?..

И майдановцам в 2013-2014-м надо было у народа спросить. Ведь бОльшая часть народа дома сидела в тепле, у телека - ведь важно знать ихнее мнение. Вдруг им Янукович мил? Ведь кто-то же его избирал?..

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Тут ещё очень важно правильно сформулировать вопросы. Ведь если бы украинцев в 1991-м спросили: хотите ли вы независимости, которая будет означать то, что бывшие партократы и будущие олиграхи украдут и разорят девять десятых бывшей социалистической собственности, вы станете нищими, и вами будут править бесстыжие политиканы - вряд ли бы с такой постановкой вопроса многие согласились.

Читайте такжеЗеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и КрымаТак и по Крыму, Донбассу надо правильные вопросы задавать. Нечего кричать "чей Крым?!" Мягше надо, интеллигентнише, по-народному:

Выступаете ли вы за то, чтобы отложить возвращение Крыма в Украину на 10 лет, ради экономического процветания?..

Согласны ли вы с сохранением особого статуса Донбасса на 10 лет, ради окончания войны?..

Приблизительно так. Шефир поправит. А народ умный, он поймёт, и сделает правильный выбор.