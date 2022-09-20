Референдум и ядерная бомба, или Путин впервые перестал быть альфа-самцом

Путин впервые перестал быть альфа-самцом/ Reuters

1. Партия войны де-факто победила в РФ. Они переиграли Путина, который долго не хотел принимать решения. По сути, он впервые перестал быть альфа-самцом. К чему это приведет, сказать трудно.

2. В РФ четко поняли, что Европа не пойдет на энергетический шантаж и никакого экономического козыря для принуждения к переговорам в России нет.

3. До середины следующей недели будут проведены референдумы на оккупированных территориях и РФ будет пугать всех ядерной войной, если будут продолжаться боевые действия на оккупированных территориях. Никакой ядерной бомбы они, конечно, не применят, но будут требовать переговоров.

4. В России проведут частичную мобилизацию. На первом этапе до 50 тысяч (больше - могут быть бунты и, главное, нет даже зимней одежды). Задача мобилизации: любой ценой сдержать фронт в течение зимы и накапливать резервы (дополнительные 100-150 тысяч резервистов). Хотя это все гладко на бумаге. Жизнь внесет свои коррективы.

5. Визит Патрушева в Китай, судя по всему, был посвящен именно аннексии территорий - нужно было понять позицию Китая. Пока мы не понимаем, будут ли китайцы давать оружие. Надеюсь, что на первом этапе - нет.

6. Поверит ли США и ЕС в шантаж России, пока сказать сложно. Это один из самых важных вопросов для нас.

7. В России сейчас начнется этап еще большего закручивания гаек. Пока слабо верится в бунты. Сейчас единственной пассионарной прослойкой, готовой к борьбе с властью, являются ультранационалисты. Либералы напуганы. Сомневающиеся вряд ли начнут какие-то выступления.

А мы должны воевать.