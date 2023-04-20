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Реальна ли угроза диверсий России в Скандинавии

Александр Коваленко
20 апреля 2023, 19:20
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Бойцы российского спецназа часто посещали территорию архипелага Шпицберген и материковую часть Норвегии, проводя там разведку местности.
Коваленко, ракета Циркон
Коваленко рассказал, реальна ли угроза диверсий России в Скандинавии / скриншот из видео

В странах Скандинавии обеспокоены тем, что в северных водах российские суда проводят разведку с целью определения расположения интернет и силовых кабелей, нефтепроводов и ветряных электростанций.

Реальна ли угроза таких диверсий от рф?

Да.

видео дня

1 июля 2019 в Баренцевом море затонула сверхсекретная и уникальная для российского флота подводная лодка АС-12 "Лошарик". Данную лодку называли научной, для выполнения гидрографических исследований, но никогда тем, чем она являлась - диверсионной АПЛ (атомной подводной лодкой).

6 июля, в условиях повышенной секретности в Санкт-Петербурге были похоронены погибшие на АС-12 офицеры высшего ранга, а на сокрытие трагедии было выделено $3 млн, дабы в информационном пространстве нивелировать и размыть любую информацию про "Лошарик". И не зря...

Ведь, если перечислить версии, мог ли "Лошарик" отрабатывать взаимодействие с различными системами оружия, имитируя пока еще не существующее оружие "судного дня" – проект "Посейдон" с его носителями АПЛ БС-136 "Оренбург" или БС-64 "Подмосковье" — конечно же, мог!

Мог ли "Лошарик" отрабатывать нарушение целостности и осуществление прослушки подводных гражданских и военных кабелей связи или размещение российской позиционной системы подводного наблюдения "Гармония" и размещение изделий для борьбы с гидроакустической противолодочной системой SOSUS? Конечно же, мог!

Могла ли АС-12 отрабатывать минирование морской инфраструктуры вероятного противника? Безусловно. В СССР и в россии были специальные подразделения боевых пловцов, которые должны были выполнять задачи по минированию объектов других стран в морской зоне.

В 1991 имело место минирование нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского морей, которое провела команда боевых пловцов Балтийского флота. На место минирования их тогда доставило гидрографическое судно "ГС-301". Гидрография, говорите? Наука?

В апреле 2019 норвежские рыболовы обнаружили в районе Финнмарк кита-белуху с закрепленной на нем камерой типа GoPro. Примечательно, что белухи, излюбленный объект для проведения экспериментов Главного управления глубоководных исследований ВМФ, к которому были приписаны погибшие на АС-12 офицеры.

Так же сообщалось, что бойцы российского спецназа часто посещали территорию архипелага Шпицберген и материковую часть Норвегии, проводя там разведку местности, изучали важные объекты инфраструктуры. МО Норвегии тогда отказалось комментировать данную информацию, по сути, не опровергнув её.

Это лишь не большое количество из всех тех случаев, которые имели место быть зафиксированными в северных водах до 2022 года, а после, для россии стратегически важно эту деятельность интенсифицировать. К тому же, морские диверсии дают россии серьёзное преимущество.

Например, подрыв кабеля связи. Необходимо проводить расследование, чтобы обвинить в содеянном, например, россию. А глубоководные расследования - это непростой и трудоёмкий процесс. Это позволяет россии выигрывать время, получая очень быстрый результат, без последствий для себя.

Источник

Скандинавия Александр Коваленко
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