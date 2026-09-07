Реактивные "Шахеды" были только началом: Россия готовит следующий этап - Коваленко

Военный эксперт объясняет, почему за два с половиной года Украина так и не создала эффективного средства борьбы с реактивными "Шахедами" и эрзац-ракетами.

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Удар по Украине / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

С января 2024 года, когда над Украиной впервые появились реактивные Shahed-238, страна так и не получила эффективного средства перехвата этой угрозы, а с 2025 года к ней добавились эрзац-ракеты "Бандероль". Военный эксперт Александр Коваленко считает, что корень проблемы не в скорости разработки новых технологий, а в отсутствии в Украине системного планирования угроз на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Публикуем его размышления и приглашаем присоединиться к дискуссии.

Планирование угроз… Очень важное в ходе полномасштабного вторжения в страну – планировать, что враг может противопоставить обороне через полгода, год, два года. Это позволяет в среднесрочной и долгосрочной перспективе сформировать концепцию развития средств противодействия будущим вызовам. видео дня

К сожалению, в Украине напрочь отсутствует планирование среднесрочных и долгосрочных угроз. Есть реакция по факту – угроза возникла, и решаем проблему, а так же на зачаточном уровне планирование коротко-срочных угроз.

Яркие примеры это то, что прилетевшие по Украине в январе 2024 года первые Shahed-238 по состоянию на сентябрь 2026 довольно успешно терроризируют Киев, до того отработав тактику террора малыми группами 24/7 по Одессе, так и не имеют эффективного средства противодействия. Два с половиной года импотенция ставшая следствием… Следствием чего?

Да, два с половиной года это слишком малый срок для того, чтобы средство противодействия разработать, особенно с учётом того, что саму проблему реактивных дронов-камикадзе эти два с половиной года просто игнорировали и делали вид, что это ситуативные применения.

Эрзац-ракеты Бандероль, впервые нанесшие удары по Одессе в январе 2025 года до сих пор не имеют гарантированного средства перехвата и продолжают наносить удары с эффективность выше дозволенного такому средству. Помню, как в 2025 слышал фразы типа: "Да, что ты заморачиваешься, сегодня они есть, а завтра их нет, не масштабируют!" Мда…

Интересно, а чего нам ожидать в ближайшее время?

Я думаю, мы увидим новые модификации Дань-М, которые получили индекс Дань-Т. Ничего нового в них нет, ведь о них я писал ещё в мае 2025 года, отличие лишь модернизация и масштабирование производства.

А вы как думаете? Представьте себя человеком, на которого возложены функции планирования угроз от противника, какие из них наиболее вероятны и как с ними бороться? Поднимаем эту дискуссию, ваши варианты угроз и инструментарии их противодействию.

В прошлом я неоднократно сокрушался об отсутствии в Украине понятия "Red Team", в вопросах планирования боевых действий, но судя по предсказуемости событий последних… не дней или недель, месяцев, проблема у нас куда более глобальная. Причем без позитивных изменений годами.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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