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Реакция на дебаты: консерваторы разочарованы, демократы довольны

Юрий Богданов
11 сентября 2024, 19:10
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Политический комментатор Эрик Эриксон был прямым, заявив, что Трамп проиграл дебаты из-за неспособности сосредоточиться на критических темах.
Дебаты в США
Дебаты в США / скриншот из видео

Консервативный лагерь преимущественно сходится на том, что Трамп проиграл дебаты. Хотя причины видят в разном.

Марк Шорт, бывший руководитель аппарата Майка Пенса, отметил, что Трамп "не воспользовался ключевыми возможностями надавить на Харрис по важным вопросам, таким как экономика и безопасность границ".

Политический комментатор Эрик Эриксон был прямым, заявив, что Трамп проиграл дебаты из-за неспособности сосредоточиться на критических темах.

видео дня

Консервативный телеведущий и комментатор Хью Хьюитт критиковал ведение дебатов, обвиняя медиа в предвзятости в пользу Харрис, но также признал, что Трамп позволил Харрис избежать важных вопросов.

Демократический лагерь доволен своим кандидатом. Демократы высоко оценили выступление Харрис за ее сдержанность и президентское поведение.

Политический стратег и экс-ведущая MSNBC Карен Финни пишет, что Харрис смогла остаться сосредоточенной на протяжении всех дебатов, заставляя Трампа нервничать.

Журналист Крис Силлицца пишет, что Харрис легко выиграла дебаты, отмечая ее взвешенные ответы и способность избегать атак Трампа.

В целом демократические комментаторы отметили ее умение провоцировать Трампа, из-за чего он вынужден был защищаться почти все дебаты.

Нейтральный лагерь напоминает, что дебаты - скорее всего - не очень повлияют на рейтинги. Однако они все равно продемонстрировали готовность Харрис к тяжелым дебатам и укрепили ее позиции как витальной (более живой чем конкурент) и сильной кандидатки.

Марта Джонсон, профессор правительства в Университете Нортиствестерн, отметила, что Харрис пыталась продемонстрировать авторитет и зрелость, и сделала это довольно успешно. Ее выступление, по словам Джонсон, было направлено на то, чтобы показать себя стабильным и компетентным лидером.

Социолог и политический аналитик Крис Борик сказал, что хотя дебаты были драматическими, они, вероятно, не будут иметь долговременного влияния на динамику выборов.

От себя добавлю, что Трампу не удалось основного: он не сумел втянуть Харрис в свой дискурс ведения дебатов. Эмоциональный и резкий, где он как трикстер имел бы преимущество.

Но это еще, конечно, не нокаут. Борьба будет до последнего.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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