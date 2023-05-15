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Развернутся ли российские танки на Москву?

Александр Сотник
15 мая 2023, 08:17
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Сохранение системы – это сверхзадача. Перезагрузиться и сохраниться в том или ином виде, форме.
Владимир Путин, война в Украине
Сохранение российской системы будет самой страшной ошибкой человечества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Потеря Крыма для Путина будет означать его обнуление. Если Путин теряет Крым, он теряет всё – и власть, и жизнь. Путин как исторический персонаж доживает свои последние недели, месяцы, его скоро не будет. Как его уберут – это уже частный вопрос, а я не предсказатель.

Развернутся ли российские танки на Москву? Если будет принято такое решение, то могут. Эти системные демиурги нарисовали много сценарных ходов и сюжетов, потому могут привести в действие один или другой сюжет, или сделать микс, то есть смешать, но не взбалтывать, задействовав несколько сюжетных линий. Будет какая-то сложная сюжетная комбинация, главной целью которой будет спасение системы и подведение её к такому знаменателю, чтобы Запад сказал: "Да черт с вами, давайте садиться за стол переговоров".

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Сохранение системы – это сверхзадача. Перезагрузиться и сохраниться в том или ином виде, форме. Грубо говоря, нет Путина и Лаврова – отлично, зато есть Мишустин, который не отдавал приказы наступать на Киев. Именно он должен прийти вместо Путина по конституции. Хотя конституция обнулена два года назад, но даже в рамках этой конститутки-обнулёнки Мишустин будет выполнять обязанности президента, когда Путина не станет.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

В общем, система будет строить такие сюжетные линии, чтобы вынудить и Украину, и Запад сесть за стол переговоров с этими организмами и сказать: "Всё-всё-всё, больше никто никуда не идёт. Мы всё признаём и уходим на границы 1991 года. Больше никакой военной риторики, только мир, дружба, жвачка". Самое главное – системе сохраниться.

Это то, против чего я выступаю. Сохранение системы будет самой страшной ошибкой человечества. Потому что эти совкопитеки сначала заткнутся, стиснут зубы, будут долго рычать внутри себя, улыбаясь во внешний мир, будут всех ненавидеть и готовиться. И уже через 10-15-20 лет у них будет новая "гойда" и новый всплеск реваншизма. И вот тогда они точно сделают то, на что, возможно, не решатся в этот раз.

Александр Сотник, специально для Главреда

Александр Сотник
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