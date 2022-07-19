УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Разваливающиеся на ходу танки и чахлая пехота: почему новое наступление России провалится

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

19 июля 2022, 14:23

РФ будет проводить новые наступательные действия, однако их успешность очень сомнительна.

Российские танки разваливаются на ходу
Задачей нового наступления России станет Донецкая область и Запорожье / Коллаж Reuters, Главред

Россия готовится к новому этапу наступательных действий в Украине, заявил на днях представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. И это действительно так.

На сегодняшний день угроза наступления есть для нескольких направлений, в том числе есть она и для Киева. Основное направление наступления будет в Донецкой области – Славянск, Краматорск, Бахмут. По нескольким причинам, в том числе экономическим, Россия просто не может не закончить наступательную операцию по захвату Донецкой области.

Также весьма возможно наступление российских войск на запорожском направлении, где Россия сейчас активно накапливает силы.

Плюс – возможен удар по Харькову. Впрочем, он будет нацелен не на захват города, а на отвлечение внимания.

Так или иначе главными направлениями будут Запорожье и Донецкая область.

Отмечу, что на Днепр россияне не пойдут, поскольку, скорее всего, они не дойдут даже до Запорожья.

Вообще, теми силами, которые есть у России, абсурдно начинать наступление. Но после 24 февраля можно поверить во что угодно. Россия и малыми силами будет пытаться решить стратегические задачи. Потому я бы не говорил об угрозе для Днепра. Впрочем, и для Запорожья угроза незначительная.

Читайте такжеПочему Украине пора ударить по Крымскому мосту и российским военным базам в Крыму

Как бы там ни было, Россия точно будет пытаться наступать, потому что, прекратив наступление, ей придется переходить в глухую оборону, что для нее абсолютно невыгодно, особенно с появлением у нас более дальнобойных систем вооружений. И чем дальше, тем системы, которые будет получать Украина, станут дальнобойнее.

И если Украине Штаты дадут ракеты ATACMS, то что тогда делать России? Россияне и сегодня выносят все склады за 70 км от фронта, чем очень усложняют себе логистику. Если же появятся ракеты ATACMS, то России придется выносить склады на 300 км.

Очень показательно, что эскадра Черноморского флота уже переводит основное базирование из Севастополя в Новороссийск. Корабли уходят. Они понимают: если появятся ATACMS, мы будем способны нанести удар в момент загрузки ракет "Калибр" на корветы или подводные лодки.

Так что наступать российские войска могут и будут, но перспективы этого наступления и его успешность его очень сомнительны. В России, может, все это и понимают, но отказаться от этих планов по наступлению РФ не может. Для нее невозможна какая-либо остановка. Она только в наступательном бою может сковывать действия ВСУ.

Читайте такжеРоссийские войска сломя голову будут убегать: когда Украина вернет Крым и Донбасс

Впрочем, России надолго не хватит – если она будет вести войну нынешней интенсивности и понемногу наступать, то ее ресурсов и потенциала хватит максимум на полгода. Остро стоит вопрос техники – она ухудшается. Россия вынуждена снимать с хранения советскую технику, а она по качеству намного хуже той, которая была у РФ на момент начала войны.

И другой момент – личный состав российской армии еще более ухудшается. Из контрактников и кадровых военных, что были на первом этапе войны (в марте), в живых остался малый процент – потери у России огромные. Российское телевидение показывает, какие дядьки тренируются в добровольческих батальонах – это не вояки, ведь все они 50+. Я – человек такого же возраста и прекрасно понимаю, что, если на меня повесить 32 кг экипировки, я много не пробегу. У них то же самое. Они же не спортсмены и не соблюдали здоровый образ жизни. Так что качество пехоты у России будет очень резко ухудшаться. Пехота на старой советской технике, которая очень сомнительно исправна, будет низкого качества.

Читайте такжеЧас пробил: кто одержит победу в войне в Украине

Кстати, участились случаи, когда техника, которая приходит из России, просто не доезжает до линии фронта. Слава российской коррупции: ремонтникам нужно выполнять план и поставлять технику на фронт, потому они всеми силами заводят этот танк или бронетранспортер, показывают его приемщикам, те подписывают акт технического состояния (он же видит, что ездит, заводится, вроде все хорошо), танк загоняют на платформу – и все. Этому танку дают марш 30-50 км к месту боевых действий, и он разваливается на ходу.

Это явление становится все более распространенным среди поставляемой техники российской армии. Пока что не массовым, но довольно распространенным. Так что можно догадаться, каким будет наступление России при таких условиях.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

новости Киева война в Украине новости Запорожья российские войска Олег Жданов Вадим Скибицкий
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:16

Наташа Королева рассказала, сколько в ее жизни было мужчин

15:13

Будет свежим очень долго: 2 золотые советы, как избавиться от затхлого запаха постельного белья

15:11

РФ нанесла удар по Краматорску и Славянску: есть жертвы, под завалами остаются людиВидео

15:09

Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецептВидео

15:02

Переговоры России и Украины: в РФ собрались выдвигать более "жесткие" требования к Киеву

Реклама
14:58

Блогерша Стужук "видит другую сторону" войны в Украине

14:56

"Не магическая пуля": эксперт объяснил, почему санкции против РФ так слабо действуют

14:50

Оккупанты похитили на Херсонщине родителей погибшего атошникаВидео

14:38

Тысяча военных РФ и колонны техники отправились в сторону Запорожья – советник мэра МаруиполяВидео

14:32

Необычное соединение планет сильно ударит по финансам: чего ждать всем знакам с 20 июля по 10 августаВидео

14:31

ВСУ накрыли мощным ударом базу оккупантов РФ в Херсоне: первые подробностиВидео

14:28

Два дня назад сделали операцию: появились подробности смерти Русланы ПисанкиВидео

14:25

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

14:23

Разваливающиеся на ходу танки и чахлая пехота: почему новое наступление России провалитсямнение

14:22

Лопес побаловала фанатов фото со своей тайной свадьбы с АффлекомВидео

13:42

Медведев разразился истерикой: размечтался о "мире на условиях РФ" и оскорбил СШАВидео

13:39

"Тотальный разгром не нужен": Куса рассказал, что Запад планирует делать с Россией

13:13

В России полиция объявила в розыск Дмитрия Гордона

13:04

Парламент "обезглавил" Офис генпрокурора: Венедиктову отправили в отставку

13:00

Гороскоп на завтра, 20 июля 2022: Львам – деньги, Весам – трудности, Стрельцам – завистьВидео

Реклама
12:52

От кадыровцев набрались: российские оккупанты вступили в "смертельный бой" с полемВидео

12:44

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

12:32

Трое элитных русских десантников вернулись домой без ног после встречи с ВСУ

12:15

Рада уволила Баканова с должности главы СБУВидео

11:56

Теперь я знаю, как рожать в компании сына и мужа: Тодоренко рожала в компании 3-летнего ребенка

11:47

Без мамы остались трое детей: в Виннице умерла раненная российской ракетой врачВидео

11:39

"Можем потерять территории": эксперт объяснил, готов ли Запад признать оккупацию Украины

11:35

Умерла Руслана Писанка: лучшие роли актрисы

11:22

Украина готовится потопить Черноморский флот РФ западным оружием – The TimesВидео

10:57

Мировая супермодель Линда Евангелиста появилась на публике впервые после разрушающей бьюти-процедуры

10:50

Грядет решающий бой: астролог назвала сроки победы Украины в войнеВидео

10:40

Русские оккупанты в боях ВСУ столкнулись с проблемой - британская разведка

10:40

На Херсонщине 4 ракеты взорвались над позициями оккупантов, которые их запустилиВидео

10:15

Новая "спецоперация" Путина в Украине: российский политик рассказал о следующих шагах диктатора

10:13

Билеты по 36 тысяч: Меладзе даст концерт за астрономическую сумму

10:09

Уже скоро ВСУ смогут получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - ДаниловВидео

10:02

Пока не ослабнет система Путина: эксперт пояснил, когда закончится война в Украине

09:50

"Догонит каждого": Дантес рассказал, как во время украинского концерта в Израиле ныли россияне

09:49

"Моя очередь говорить": первая леди Елена Зеленская обсудила с госсекретарем США нужды Украины

09:29

Через месяц-два армия Лукашенко пойдет в наступление - белорусский доброволец ВСУВидео

Реклама
09:27

В РФ показали сюжет про семью ликвидированного оккупанта, у него на кухне - холодильник из УкраиныВидео

09:22

Умерла украинская телеведущая Руслана Писанка

08:54

"Путин в коме" - российская ИПСОмнение

08:51

Будет лить, как из ведра: семь областей Украины накроют мощные грозыВидео

08:19

В Николаевской области оккупанты убили четверых украинцев ради постановочного сюжетаВидео

08:16

Украине дают оружие по стандартам НАТО, уже есть паритет с РФ в некоторых видах вооружения – ДаниловВидео

07:30

ВСУ ударили по складам и скоплению сил врага на Юге: уничтожены 65 оккупантовВидео

07:01

Оккупанты сосредоточили силы на захвате двух городов в Украине – ISWВидео

06:50

Удивительная польза кукурузы: кому она укрепит здоровье, а кому вредит

06:37

РФ ударила ракетами по Одесской области: есть раненые и разрушенияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять