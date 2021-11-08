Разумков создал свой клуб по интересам

Экс-спикер Дмитрий Разумков создал в Верховной Раде депутатское объединение / Reuters

Создание депутатского объединения экс-спикером Дмитрием Разумковым - это эмуляция, видимость создания полноценной депутатской группы, потому как де-юре у такого объединения нет никаких прав.

Ведь есть только две полноценные формы депутатской работы в Верховной Раде - депутатские фракции и депутатские группы, так как они являются полноправными субъектами законотворческой деятельности и их участники могут потребовать слова не на птичьих правах.

В свою очередь, межфракционные депутатские объединения - это, по большому счету - тусовки по интересам, которых в нынешней ВРУ насчитывается аж 96, от самых заметных вроде инициативы Руслана Стефанчука "За конституционную реформу", куда входят почти 200 депутатов до тех, которые насчитывают всего несколько человек и создаются для лоббирования каких-либо проектов, идей или интересов.

Понятно, что оно обеспечит Разумкову более солидные титры на ТВ, так как глава депутатского объединения звучит внушительнее, чем праздно шатающийся внефракционный депутат. Но те, кто понимает разницу, поймут и то, что у Дмитрия Александровича без кресла спикера уже не тот политический вес для того, чтобы собрать под себя полноценную депутатскую группу.

Соответственно, с ним теперь будут разговаривать иначе - он уже не сможет "зайти с козырей", что означает то, что его субъектность в политике будет весьма условной.

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Однако лишать Разумкова депутатского мандата, как ранее грозились в Слуге народа, было бы лишним. Потому что это не только не решит проблемы, но и усилит противостояние. И в этой ситуации подливать масла в огонь было бы себе дороже, поскольку лишение мандата здесь будет выглядеть так, что Разумкова боятся и преследуют, что только добавит ему баллов и сыграет против власти.

Читайте такжеНеудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера РадыТем более, что в конце прошлой недели все уже видели выступление экс-министра внутренних дел, что дает основания полагать, что сейчас оформляется коалиция под "обнуление" Зеленского. Но сам Аваков, который предметно прошелся по слабым местам власти, токсичен и найти тех, кому симпатичен экс-глава МВД очень трудно ввиду его колоссального антирейтинга. То ли дело привлекательное лицо Разумкова, на которого, скорее всего, и будут делать ставку, продвигая его в качестве альтернативы Владимиру Александровичу.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда