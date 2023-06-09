Разместит ли НАТО свои войска в Украине: о громком заявлении Расмуссена

Западные силы на украинской территории были бы способом сдерживания от тех обстрелов, из-за которых страдают наши города и села.

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Андерс Фог Расмуссен допустил размещение войск НАТО в Украине / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Наконец-то это кто-то сказал публично! Группа стран НАТО может захотеть разместить войска в Украине, если страны-члены, включая США, не предоставят ощутимых гарантий безопасности Киеву на саммите альянса в Вильнюсе, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен.

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"Я думаю, что поляки серьезно подумают о том, чтобы уйти и создать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать польские чувства, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям относительно подлинной российской ментальности".

По его словам, для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Следовательно, Окна Овертона растворяются. Теперь об этом можно говорить как о возможной опции.

Честно говоря, лично для меня вариант проведения силами государств НАТО хотя бы гуманитарной операции на неоккупированной части Украины напрашивался еще в самом начале широкомасштабного вторжения (март 2022), когда мы просили "закрыть" над нами небо.

Но нет, тогда в Альянсе это расценили как невозможное. Чтобы избежать прямого столкновения...

С тех пор российские агрессоры значительно просели в своих возможностях, понесли значительные потери и стали в позиционную оборону. Поэтому прямое столкновение с бойцами НАТО стало маловероятным. Да и косвенное, из-за воздушных обстрелов, благодаря практике применения западных средств ПРО & ПВО - тоже.

Напротив, западные силы на украинской территории были бы способом сдерживания от тех обстрелов, из-за которых страдают наши города и села, разрушается гражданская инфраструктура и наносится экологический вред.

Именно факт присутствия не очень многочисленных иностранных подразделений НАТО в странах Балтии уже десяток лет сдерживает Рфию от попыток восстановить империю на этом направлении.

Для того чтобы успешно выполнять свою миссию альянса нужно не говорить о желании избежать "прямого столкновения", "эскалации" и т.д., показывая свой страх перед РФ, а наоборот, делать так, чтобы в Кремле боялись НАТО. Не притворно, по-пропагандистски, а на самом деле боялись.

Итак, резюме. Одним из вероятных способов завершения войны и установления справедливого и устойчивого мира может быть решение Альянса или отдельных государств-членов разместить свои военные контингенты, а в перспективе, возможно, военные базы, на территории Украины.

Не для ведения войны, а для фиксации нового баланса сил в регионе.

И это не способ "заморозить конфликт"! Это была бы военно-политическая помощь в вытеснении российских агрессоров с нашей территории. Как вариант, эти воинские контингенты можно было бы разместить на границах с Беларусью, Молдовой (вдоль Приднестровья), в аэропортах Западной Украины, а силы флота - в Одессе. Для сопровождения гражданского воздухоплавания и судоходства.

Так бы сделали смелые и ответственные союзники.

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