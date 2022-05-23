Разгром России в Украине близок: как Путин пытается безопасно выйти из тупика

Путин уже понял, что в скором времени Россия потерпит поражение в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

Путин в осознании неминуемого проигрыша в войне истерит, хватаясь за множество соломинок. Бункерная гадина труслив и патологически обеспокоен сохранением своей жизни. Президент бункера ясно осознает, что победа Украины и разгромный проигрыш его орды – вопрос краткосрочной перспективы.

Поэтому уже сейчас Путин запустил дипломатический трек безопасного для себя отползания из тупиковой ситуации.

В этой связи за последние несколько недель Кремлем мобилизована вся широкая густая сеть его лоббистов в Европе и США. Активное мероприятие по реабилитации и амнистии военного преступника-террориста и его банды потребовало вскрыть и бросить в бой все тухлые консервы в США и Европе, которые Кремль коррумпировал более двух десятков лет. В том числе кремлевскую пятую колонну даже в Белом Доме и на Капитолийских холмах.

Потому не следует удивляться конформистским заявлениям коллективного Макрона в странах старой Европы. Позорным безмозглым статьям авторитетных изданий американских медиа и экспертов. Абсурд и публичный позор за кремлевские деньги оказались для них более предпочтительными, чем профессиональная честь и авторитет. Всемирная пятая колонна Кремля отрабатывает скормленные в них за долгое время витамины и не может дождаться, когда этот публичный позор для них закончится. Множество кремлевских консервов различной специализации и калибра прекрасно отдают себе отчет в том, что сегодня быть адвокатом дьявола гораздо проще и легче, чем защищать военного преступника-террориста Путина.

Для международного сообщества, лидеров стран – основных партнеров Украины по антипутинской коалиции – сегодня очень важно понимать природу экзистенциального зла для человечества, исходящего от России. Только такой подход позволит создать цивилизованному миру эффективный стратегический план действий борьбы и победы над рашистской красной чумой, как во время войны, так и после победы.

Путинизм – это фашизм ХХI века, соответствующий всем критериям экспертной оценки фашизма, признанным ООН. Генсек которой Гуттериш сегодня тоже впрягся в колесницу спасения военного преступника Путина, наряду с другими его vip-проститутками. Генсек ООН, Устав которой обязывает ее обеспечить мировую безопасность от фашизма и терроризма, сегодня является одним из тех, кто всячески пытается спасти российских военных преступников-террористов от специализированного международного трибунала.

Политики, подобные гуттеришам, макронам и т.д., даже не отдают себе отчёт в том, что, спасая Путина и его клевретов от неотвратимого наказания и приговора трибунала, они сами совершают преступление, посягнув на верховенство права, существующий миропорядок и гарантии безопасности.

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Понять и простить военного преступника и террориста Путина после всего, что он натворил за восемь лет войны и после 24 февраля 2022 года... А это неспровоцированная ничем агрессия, прозрачный геноцид украинского народа, десятки тысяч убитых гражданских людей и сотни детей, разрушенные города и инфраструктура, сотни тысяч депортированных и заложников украинцев; наконец, преступник Путин не оставляет ядерный террор и запустил процесс глобального продовольственного кризиса и голод.

Всё это соплежуи в ООН, Евросоюзе и Штатах предлагают понять и простить Путина. Тем самым они предлагают поставить жирный крест на существующем миропорядке и цивилизации Запада.

США сейчас – бесспорный мощный лидер мира. Анализ материалов последних недель авторитетных медиа позволяет прийти к выводу, что активное мероприятие Кремля по отбеливанию военного преступника Путина находится на пике. Не буду здесь цитировать всей дичи, под которой сейчас подписываются авторитетные журналисты и эксперты Запада. Просто отмечу, что очевидно активизировалась группа путинферштееров в Белом Доме, Сенате и Конгрессе, параллельно с консервами в экспертной и журналистской среде. Многие из них – лидеры общественного мнения на своей ниве. Аналогичные процессы происходят в странах-членах ЕС старой Европы.

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Очевидно, что люди просто не до конца понимают проблему России и путинизма, как современного проявления фашизма. Гитлер с его фашизмом (коричневой чумой) по сравнению со Сталиным (красной чумой) был юнцом. Адольфу пришлось – для обоснования своей идеологии в Германии середины прошлого века – прибегнуть к античным ариям. В дальнейшем он сумел деформировать пропагандистским информационным ядом коллективный интеллект немцев. Так зарождался немецкий нацизм/фашизм, просуществовавший в Германии всего 12 лет.

Ленину и Сталину ничего не пришлось делать, чтобы после 1917 года сохранить режим диктатуры и имперский великодержавный шовинизм. Если рассмотреть структуру этой многовековой идеологии России, то в ней без труда обнаружатся все критерии её соответствия классическому фашизму. В виду отсутствия национальной формы самоидентификации подданных империи, фундаментом идентичности россиян на протяжении веков стал имперский великодержавный шовинизм (или фашизм). Его правопреемником стал СССР, а после 1991 года – Россия. Немецкий гитлеровский фашизм просуществовал в Европе 12 лет. Российский фашизм – это многовековая традиция, основа самоидентификации народа и политическая организация государственного устройства.

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В словосочетании "имперский великодержавный шовинизм" ключевое слово – "великодержавный". Массовое сознание глубинного российского народа ассоциирует "величие" с территориальными размерами своей державы. Во времена СССР это была 1/6 часть всей земной суши. Но существование империи возможно исключительно в перманентном процессе наращивания своих территорий во время захватнических войн. После распада Союза у России осталась 1/9 часть земной суши. Поэтому Путин сегодня стремится для начала воссоздать Россию вновь в границах СССР.

Но проблема заключается в том, что путинизм или рашизм, рьяно поддерживаемый россиянами, на завоевании Украины никогда не остановится. Планы краткосрочной перспективы в декабре 2021 года чётко озвучил замминистра МИД Рябков в ультиматуме на переговорах США (НАТО) и РФ. Россия тогда заявила: забирайте свои манатки и убирайтесь с территорий стран в границах 1997 года. Т.е. Россия уже требует страны-члены блока НАТО покинуть территорию стран бывшего Варшавского договора. Требует их ухода до линии, прочерченной Сталиным на Ялтинской конференции 1945 года. Эту линию можно смело назвать линией Батыя-Сталина. Батый дошёл со своей ордой до этих границ и остановился. Главное, что подобную кремлевскую политику путинизма горячо поддерживает российское население.

Основное, что обязан понять коллективный Запад: Россия будет побежденной только тогда, когда будет уничтожено ее государственно-территориальное устройство в нынешнем формате. У этого народа необходимо выбить фундамент самоидентификации – имперский великодержавный шовинизм. Поэтому, как опорный фактор конструкции, необходимо выбить главный стержень величия – огромные территории. Иначе с падением режима Путина появится режим какого-нибудь Мутина – и всё повторится по кругу.

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Сегодня в РФ у федеральных округов и регионов преобладают центробежные силы, связанные с желанием национального самоопределения. Просто в условиях режима жесткой диктатуры и тирании путинизма регионы боятся заявить о желании отделиться от центра. Понимая, что любые проявления сепаратизма будут жестко подавлены Кремлем.

Изменение государственного и территориального устройства РФ, ее распад на отдельные суверенные национальные державы легко произойдет после поражения Путина и падения его режима при поддержке международного сообщества.

В 1991 году Запад уже совершил один раз роковую ошибку, боясь распада России. В 2022 году он продолжает идти по своим старым следам, наступая уже на бриллиантовые грабли. Похоже, Запад снова боится распада России после победы Украины.

Поэтому наши партнеры стали опасаться нашей победы. Отсюда и призывы полезных идиотов и проплаченных консервов типа Макрона, Шольца, Драги и Гуттериша: "давайте не будем унижать Россию" или "сохраним лицо Путину".

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Группа путинферштееров в Белом Доме в лице советника Байдена по нацбезопасности Джека Салливана, Керри и т.д. поддерживают эти мысли своих европейских коллег, но делают это молча. Промежуточные выборы – этой осенью, а идея поддержки Путина у 85% американского общества непопулярна.

Идея и аргументы Салливана "нельзя допустить союза Китая и России" – бредовая. Де-факто Кремль и Россия – уже давно вассал Китая. Как можно не допустить их союза, который де факто существует много лет, не ясно.

Вместе с тем, точка невозврата на этом пути для антипутинской коалиции пройдена. После конференции в Рамштайне и принятия закона о ленд-лизе – стратегическое решение принято и мосты для отступления у Запада сожжены.

Целью определена победа Украины и ослабление милитаристических возможностей России.

Украина и ее партнеры по западной коалиции обязаны уже сейчас осознать изменение формулы выживания Путина. Если раньше смертельной для себя Путин считал потерю власти, то после 24 февраля 2022 года смертельной для Путина является остановка войны.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт