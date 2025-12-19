Укр
Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 году

Андрей Золотарев
19 декабря 2025, 08:10
Украину загоняют в угол Россия и США, избежать территориальных потерь практически невозможно.
Прекращение огня в Украине вполне вероятно в 2026 году
Мирный план Трампа предполагает раздел Украины и похабный мир

Украинская делегация 19-20 декабря проведет переговоры с американской стороной в США. Речь пойдет о "мирном плане", гарантиях безопасности и восстановлении Украины. А уже 20-21 декабря в Майями американцы будут встречаться с российской делегацией, в состав которой войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. При этом со стороны США на переговорах будут присутствовать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

От встреч и переговоров по урегулированию войны в Украине, который состоятся в эти дни, не стоит ждать никаких кардинальных и сенсационных решений. В составе нашей делегации будут в основном военные, и они будут обсуждать с американцами технические детали возможного прекращения огня. Подчеркиваю, никаких политических решений там приниматься не будет.

Президент Зеленский пока не готов пойти на условия Трампа, и это для него довольно рискованно, учитывая его уязвимую позицию из-за ситуации на фронте, проблем с финансами и коррупционного дела. Точек давления на него сейчас более чем достаточно.

видео дня

К тому же, несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен клятвенно пообещала найти деньги для Украины, с репарационным кредитом дело пока не особо движется. И загвоздка не только в Орбане, Фицо и семи странах, выступающих против этого, но и в позиции США, у которых, судя по "плану Трампа", свое видение того, как следует использовать российские деньги. И это видение категорически не стыкуется с намерениями руководства Евросоюза протолкнуть репарационный кредит для Украины.

Впрочем, возможно, какая-то из стран, та же Германия, даст гарантии, и ЕС таки выделит средства Украине. Если бы Брюссель принял единогласное солидарное решение о выделении Украине репарационного кредита, это обеспечило бы нам возможность еще два года вести войну и содержать государство. Такой вариант возможен, но маловероятен.

Безусловно, то, что сейчас предлагается Украине в качестве "мирного плана", создает для нас много рисков на будущее. Это тяжелые условия для Украины, ведь, по сути, предусмотрена потеря Донбасса и Крыма.

Однако об альтернативе нам можно было бы думать, если бы ситуация на фронте была стабильной. Но это не так. Несмотря на видео президента у стелы в Купянске, за эти дни углубился кризис вокруг Гуляйполя и возникла угроза потери Орехового.

Безусловно, нежелание Зеленского идти на похабный мир совершенно очевидно. Но есть логика намерений, а есть сила обстоятельств, и сила обстоятельств сейчас сильнее логики намерений.

По сути, территориальный вопрос нам предлагают решить разделом Украины. И, дай Бог, чтобы этот раздел не был еще и с потерей Запорожской и Херсонской областей. Потому что аппетит приходит во время еды, и такими темпами Россия может потребовать, чтобы украинские войска оставили еще и эти две области полностью.

А на содействие американцев в отстаивании нашей позиции по территориальному вопросу рассчитывать не приходится. И дело вовсе не в том, что на Трампа тут повлияет ящик красной икры, переданной от Путина. Для мультимиллионера ящик красной икры – это не существенно. Вообще, этот подарок – это такой себе "отравленный поцелуй": вроде бы делают что-то приятное, но на практике это обернется репутационными потерями и поставит Трампа в неудобное положение. Нет, это не будет воспринято в качестве взятки Трампу, но как особые отношения между ним и Путиным – да, как междусобойчик, когда Трамп и Путин договорились уже настолько, что россияне икру раздают в качестве премии. Это подстава для американцев.

У нас многие полагали, что США – надежный партнер, но, как мы видим, гегемон уже не тот.

В целом, маловероятно, что до нового года Украина, Европа, США и Россия смогут договориться и подписать какой-то документ, однако вероятность не нулевая.

Прекращения огня со средней вероятностью можно будет добиться в 2026 году, а вот до нового года это вряд ли произойдет. Также маловероятно, что Украине удастся избежать территориальных потерь. Более того, если боевые действия продолжатся, линия фронта сдвинется еще больше на запад.

Если бы у нас была стабильная линия фронта и нормальная внутриполитическая ситуация, и не было проблем с финансированием, а также поставками вооружений, то можно было бы говорить, что Украина не пойдет на похабный мир. Однако ситуация сложилась для нас так, что нас попросту загоняют в угол.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

17:17

Обязательно ли освящать дом или квартиру: священник удивил ответом

16:58

"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

16:44

Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

