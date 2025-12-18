Ситуация постепенно ухудшается.

Дональд Трамп заявил на ханукальном мероприятии в Белом доме, что конгресс США становится все более "антисемитским".

По словам Трампа, в конгрессе "много людей, которые не хотят помогать Израилю. В конгрессе много людей, которым не нравится Израиль. Они ненавидят Израиль. Ситуация постепенно ухудшается. Происходят плохие вещи, и вы видите, что происходит в Австралии или 7 октября, и есть люди, которые отрицают, что это вообще происходило".

Эти слова прозвучали как противовес недавнему твиту вице-президента Джей Ди Вэнса, который написал, что критика Израиля не всегда значит антисемитизм.

Вэнс и Трамп обращаются к разной аудитории. Вэнс – представитель изоляционистского крыла Республиканской партии и движения MAGA, и его слова – реверанс в сторону самых радикальных их членов. Трамп же обращается к более традиционной части республиканцев, причем не только избирателей и политиков, но и, что не менее важно – доноров партии.

И изоляционисты, критикующие помощь США Израилю, и произраильские республиканцы важны для будущего партии. Даже если Вэнс прав, и молодые консерваторы все меньше поддерживают Израиль, не они, а меценатка Мириам Адельсон пожертвовала кампании Трампа более 250 млн долларов. Как сказал об Адельсон сам президент, "когда кто-то дает тебе 250 млн долларов, ты должен дать ей возможность поздороваться". И не только поздороваться, но и влиять на политические решения.

Это – Дональд Трамп и его транзакционный подход во всей красе. Поддержка Израиля в его представлении должна оплачиваться – миллионами ли долларов политических пожертвований, послушностью ли израильского премьер-министра или мировым признанием в качестве главного "миротворца".

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

