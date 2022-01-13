Равнение на Амстердам: почему растут цены на топливо и при чем тут Украина

Бензин и дизельное топливо в Украине с начала января подорожали на 1 гривну / УНИАН

С начала января цены на бензин и дизельное топливо в Украине существенно выросли - в розничных сетях АЗС стоимость горючего увеличили в пределах 0,2-1 гривны за литр.

На это повлияло несколько факторов. Прежде всего, рост стоимости топлива на границе, который продолжается и формирует объективные причины для подорожания топлива на заправках. Однако стоит отметить, что это повышение не настолько существенное, чтобы повышать цены сразу на 1 гривну.

При этом есть еще один дестабилизирующий фактор - публикация Минэкономики рекомендованных цен на топливо, которые не отражают реального соотношения спроса и предложения на украинском рынке.

Поскольку эти цены устраивают всех участников рынка и де-факто являются обоснованием для повышения цен, их публикацией Минэкономики фактически рекомендовали трейдерам повысить цены на 1 гривну, хотя объективных оснований на момент выхода рекомендаций для такого роста цен не было.

Такое отличие объяснимо только достаточно странной методикой определения этих рекомендованных значений, которая основана на привязке цен в Украине к котировкам, определяющим стоимость поставки топлива речными баржами в район Амстердама.

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Почему цены в Украине привязаны именно к этому показателю - это тайна за семью печатями. Скорее всего, только эти котировки и были в распоряжении Нафтогаза, которому, опять же непонятно по каким причинам, поручено определение рекомендованных цен.

Читайте также"Таких высоких цен топлива в Украине еще не было": эксперт назвал новую стоимость бензина и ДТОднако далеко не факт, что в дальнейшем цены продолжат рост, поскольку есть объективные факторы, которые говорят об обратном. Ведь нет оснований для роста цены на границе. Повышение стоимости топлива уже произошло на биржах и любое дальнейшее подорожание будет уже надуванием пузыря на нефтяных биржах, потому что нефтяные котировки Brent вышли на уровень 84 доллара за баррель и выше им расти уже некуда. Только на информационных поводах - "омикронах" и прочих ожиданиях, связанных с прекращением пандемии выше котировки нагнать цены вряд ли возможно.

Так что уже в ближайшее время стоит ожидать отката котировок, а это означает, что дальше ценам на границе расти будет уже некуда, и, следовательно, цены на бензин и дизель не будут расти и внутри страны. Однако откат котировок не приведет к снижению цен, максимум - к их остановке на прежнем уровне.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда