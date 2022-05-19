Распад России: когда и какие территории могут "уплыть" от РФ

Когда Россия проиграет войну в Украине, она неминуемо скатится в гражданскую войну / YouTube

В ослаблении России, которое происходит вследствие развязанной ею войны против Украины и последовавших за этим санкций, заинтересованы все государства. Причина очевидна – Россия сейчас угрожает безопасности всего мира и стала угрозой для существования человечества.

Потому большинство стран стремится лишить Россию возможности производить оружие массового поражения и ракеты. Собственно, это они и делают.

Когда Россия проиграет войну в Украине, она неминуемо скатится в гражданскую войну. Да и смена власти в России точно перейдет в гражданскую войну или в третью чеченскую, или фашиствующее население РФ будет требовать дополнительной крови в поисках виновных в их поражении в войне с Украиной.

Так вот, когда там начнется гражданская война, начнется и процесс дезинтеграции Российской Федерации.

Открыто аннексировать российские территории никакие страны не будут. Хотя бы потому, что у России есть ядерное оружие, и никто не хочет рисковать, проверяя, работает оно у РФ или нет.

Когда в России центр утратит способность руководить регионами, когда начнется дезинтеграция российского государства, станет возможен парад суверенитетов. И в такой ситуации многие страны могут "помочь" России рассыпаться. Но они будут это делать крайне осторожно.

Например, Китай не будет открыто лезть в Россию и аннексировать ее территории. Зачем? Если можно просто подписать договор с ослабленной Россией о том, что она передает Китаю в аренду часть своей территории, допустим, Хабаровский край, на сто лет? Таким образом, Китай ничего не аннексирует, но де-факто приобретет колонию.

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В такой ситуации, конечно же, наиболее активными будут страны, которые имеют спорные территории с РФ, прежде всего, это касается Японии, которая уже сейчас жестко выступает по поводу России. Но пока в РФ сохраняется центральное руководство и система управления, никакой активности подобных стран ожидать не приходится.

То же самое касается Европы, только там все еще сложнее. Очень маловероятно, что Германия начнет требовать Кенигсберг (Калининградскую область). В 1975 году в Хельсинки было подписано соглашение о нерушимости границ в Европе, чтобы не было войн. И, если сейчас начинать разбираться, кто кому что должен, кто у кого что аннексировал раньше, то для Европы это закончится очень плохо. За последнее столетие в Европе столько было завоевано и отвоевано! Даже по итогам Второй мировой войны. Например, Польша получила часть территории, которая раньше была немецкой: Гданьск – это бывший немецкий Данциг. В общем, такие разбирательства могут очень далеко завести. Потому в Европе такие катаклизмы крайне маловероятны.

Подобные процессы станут возможными только в случае дезинтеграции России, когда отдельные ее регионы будут самоопределяться и искать себе патронат других государств. В этом случае бенефициарами могут быть многие страны, и они с удовольствием помогут.

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Следует отдельно отметить, что на Кавказе есть точка взрыва, которая, скорее всего, закончится новой чеченской войной. Чечня вполне может в недалеком будущем объявить о независимости от РФ.

Что касается Украины, то украинское руководство, и наши союзники уже заявили, что вся территория Украины должна быть деоккупирована. Как заявили американцы, будет война до победы Украины, а под победой они подразумевают освобождение всех захваченных Россией территорий. Соответственно, Крым, Донбасс и юг Украины будут освобождены от российской оккупации.

А вот другие территории, например, Кубань, Воронежская область и прочие пограничные с Украиной территории, будут тяготеть к нам по понятным причинам: Украина будет частью западного мира, будет нормальной для жизни страной с более высоким уровнем жизни и возможностью мигрировать. Если в России начнется парад суверенитетов, то не исключена попытка этих регионов РФ войти в состав Украины.

Однако возникает вопрос – а нужны ли Украине эти территории и эти люди?

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Впрочем, создание цепи буферных стран, которые будут отвечать за безопасность, не исключено. Однако этот вопрос – точно не нынешнего десятилетия, хотя события в России могут развиваться очень быстро.

Но – я не исключаю притока в Украину мигрантов из России. Ведь гражданская война и дестабилизация там будут означать отсутствие продуктов питания и массу других проблем. После победы Украины в войне мы удивимся, сколько россиян вдруг начнут признавать себя украинцами. Они будут искать каких-то троюродных бабушек в Полтаве и заявлять Украине о том, что мы неправильно их поняли.

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Кроме того, многие россияне после того, как вскроются преступления РФ в Украине, начнут стыдиться того, что они – россияне, и будут это скрывать, а часть из них точно будет говорить, что они – украинцы. Уже сейчас за рубежом часто так происходит. Этот процесс будет неизбежно.

Прямой аннексии российских территорий Украиной точно не будет. Но создание каких-то подмандатных территорий или создание цепи лояльных по отношению к Украине республик, которые будут ориентироваться на нас, вполне вероятно. Это реальный сценарий.

Тарас Загородний, политический и экономический аналитик, специально для Главреда