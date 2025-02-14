Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элит

Даже если Украина вернется к границам 1991 года, устойчивого мира не будет – он станет возможен лишь после развала России.

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Распад России – это не фантазия, а абсолютно возможный сценарий / Коллаж: Главред

Война с Россией может продолжаться еще 10-20 лет, хоть и необязательно всё это время она будет носить острый характер. Украина может жить в такой же ситуации, в которой десятилетиями живет Израиль.

Поэтому Украине важно развивать собственные вооруженные силы, пытаясь сделать потенциальные действия противника малоэффективными. Именно так действует в течение десятилетий Израиль. Это требует больших финансовых, экономических и политических усилий, но другого нам не дано.

До тех пор, пока Россия существует в ее нынешнем виде, для Украины будет сохраняться ежедневная угроза. Поэтому, даже если нам удастся вернуть контроль над временно оккупированными территориями и выйти на государственную границу 1991 года, устойчивого мира не будет. Говорить об устойчивом мире можно будет только тогда, когда начнется распад Российской Федерации на составляющие. видео дня

Многие сейчас начнут крутить пальцем у виска, считая всё это утопией и фантастикой. Однако, если среди читателей есть люди моего возраста или постарше, они помнят, как казавшийся незыблемым Советский Союз вдруг начал трещать по швам.

Например, в Уральской народной республике тогдашний губернатор Эдуард Россель напечатал деньги республики. Татарстан и Башкортостан закрыли свое воздушное пространство для самолетов Аэрофлота. А на Дальнем Востоке было объявлено о формировании Дальневосточной народной республики. Кроме того, 80% жителей Калининграда высказались за вступление в Евросоюз. Потом начались Чеченские войны.

Распад России тогда был остановлен исключительно благодаря помощи США. Штаты панически боялись тогда и боятся сейчас неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, которое может начаться в случае развала России. И "ножки Буша", о которых так пренебрежительно упоминают российские федеральные каналы, реально спасли Россию от голода.

Чтобы представить, насколько критичной была ситуация в России тогда, достаточно одного факта – ежедневно в Москве садилось три и в Санкт-Петербурге два грузовых самолета с наличными долларами, чтобы спасти финансовую систему России от полного коллапса и краха.

Перспектива распада России – это не фантазия, а абсолютно возможный сценарий. Безусловно, для его реализации должны сложиться определенные условия, но всё это абсолютно реалистично.

Общаясь с американцами, я пытаюсь изменить их отношение к возможности распада России. Я им говорю: вы боитесь распространения оружия массового уничтожения, и единственным способом, чтобы предотвратить это, считаете сохранение единства России. Но ведь на это можно посмотреть с другой стороны: распад России неизбежен, он уже идет, и возникает задача – как сохранить контроль над ситуацией во вновь созданных государствах. Американцы после таких слов задумываются.

Что же касается того, что способно похоронить путинский режим, то я не верю в возможность революции в России. "Хороших русских" я называю "временными попутчиками", потому что у нас с ними сейчас общий враг – Путин. Но наша стратегическая цель – добиться распада России, а их – сохранить Россию в ее нынешнем виде, просто поставить во главе другого "Путина".

В России невозможна цивилизационная революция. Если там что-то и произойдет, то бунт. Бунт может вспыхнуть и непосредственно в Москве, и в регионах РФ. Сейчас, к примеру, сложная ситуация на Северном Кавказе и в Сибири.

Конечно, возможен и "черный лебедь", но его появление сложно предсказать.

На мой взгляд, участие России в войне против Украины в случае продолжения эффективной поддержки Вооруженных сил Украины и Украины как государства финансами и вооружением может привести к негативным последствиям внутри РФ. Подчеркиваю, речь идет о бунте регионов. Существует понятие региональных элит. И, поверьте, на территории, которая неизвестно какого размера, а плотность населения ниже, чем в пустыне Сахара, влияние владивостокского клана на жизнь на Дальнем Востоке несопоставимо с влиянием московского клана. В тот момент, когда региональные кланы начнут чувствовать слабость федерального центра, они с огромным удовольствием сделают все возможное, чтобы стать первыми, а не вторыми. Лучше быть первым на селе, чем вторым в городе – такой подход свойственен любой региональной элите.

Более того, распад РФ может быть гораздо ближе, чем нам кажется. Если будет соблюдена определенная позиция США, Великобритании, Франции, Германии, если удастся несколько скорректировать позицию Китая, то процесс распада, дезинтеграции Российской Федерации может начаться в течение ближайших 2-3 лет. Это не значит, что вместо одной России сразу станет 38 "россий", но процессы могут начаться. И пока никто не может спрогнозировать, где может полыхнуть: одни говорят – в Чечне, другие – в Дагестане, третьи – на Дальнем Востоке и в Сибири.

В этих регионах РФ нет этнических противостояний, но есть чисто экономические предпосылки. Люди, которые живут на расстоянии двух недель путешествия на поезде от Москвы, хотят быть хозяевами своих ресурсов, решений и финансов. И далеко не всегда они соглашаются с тем, что немалую часть доходов им приходится отдавать куда-то туда, в центр, откуда они ничего не получают взамен. А главное – именно оттуда им пытаются диктовать условия поведения.

Поэтому я считаю распад России абсолютно реалистичным сценарием. Но еще рано "бросать чепчики в воздух".

Кроме того, российские элиты по-разному относятся к продолжению войны против Украины. Финансово-промышленные элиты, особенно связанные с ВПК, заинтересованы в продолжении войны. Вместе с тем, есть финансовые, культурные, промышленные (но не связанные с ВПК) элиты, которые несут огромные потери из-за введенных против РФ санкций, и они заинтересованы в остановке войны и снятии санкционных ограничений.

Впрочем, я не верю, что российские элиты способны к каким-либо решительным действиям. Также я не верю, что в голову Путину прилетит табакерка – скорее карлика придушат собственным шарфом, как Павла, и на этом закончится его существование. Сейчас предпосылок для этого нет, но "черный лебедь" возможен.

Однако Путина ведь может заменить Патрушев, Сурков или Медведев. А, значит, физическое уничтожение Путина абсолютно не гарантирует изменение политики российского государства.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 гг., специально для Главреда

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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