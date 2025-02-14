Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элит

Георгий Тука
14 февраля 2025, 08:00
207
Даже если Украина вернется к границам 1991 года, устойчивого мира не будет – он станет возможен лишь после развала России.
Процесс распада РФ может начаться в ближайшие два-три года
Распад России – это не фантазия, а абсолютно возможный сценарий / Коллаж: Главред

Война с Россией может продолжаться еще 10-20 лет, хоть и необязательно всё это время она будет носить острый характер. Украина может жить в такой же ситуации, в которой десятилетиями живет Израиль.

Поэтому Украине важно развивать собственные вооруженные силы, пытаясь сделать потенциальные действия противника малоэффективными. Именно так действует в течение десятилетий Израиль. Это требует больших финансовых, экономических и политических усилий, но другого нам не дано.

До тех пор, пока Россия существует в ее нынешнем виде, для Украины будет сохраняться ежедневная угроза. Поэтому, даже если нам удастся вернуть контроль над временно оккупированными территориями и выйти на государственную границу 1991 года, устойчивого мира не будет. Говорить об устойчивом мире можно будет только тогда, когда начнется распад Российской Федерации на составляющие.

видео дня

Многие сейчас начнут крутить пальцем у виска, считая всё это утопией и фантастикой. Однако, если среди читателей есть люди моего возраста или постарше, они помнят, как казавшийся незыблемым Советский Союз вдруг начал трещать по швам.

Например, в Уральской народной республике тогдашний губернатор Эдуард Россель напечатал деньги республики. Татарстан и Башкортостан закрыли свое воздушное пространство для самолетов Аэрофлота. А на Дальнем Востоке было объявлено о формировании Дальневосточной народной республики. Кроме того, 80% жителей Калининграда высказались за вступление в Евросоюз. Потом начались Чеченские войны.

Распад России тогда был остановлен исключительно благодаря помощи США. Штаты панически боялись тогда и боятся сейчас неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, которое может начаться в случае развала России. И "ножки Буша", о которых так пренебрежительно упоминают российские федеральные каналы, реально спасли Россию от голода.

Чтобы представить, насколько критичной была ситуация в России тогда, достаточно одного факта – ежедневно в Москве садилось три и в Санкт-Петербурге два грузовых самолета с наличными долларами, чтобы спасти финансовую систему России от полного коллапса и краха.

Перспектива распада России – это не фантазия, а абсолютно возможный сценарий. Безусловно, для его реализации должны сложиться определенные условия, но всё это абсолютно реалистично.

Общаясь с американцами, я пытаюсь изменить их отношение к возможности распада России. Я им говорю: вы боитесь распространения оружия массового уничтожения, и единственным способом, чтобы предотвратить это, считаете сохранение единства России. Но ведь на это можно посмотреть с другой стороны: распад России неизбежен, он уже идет, и возникает задача – как сохранить контроль над ситуацией во вновь созданных государствах. Американцы после таких слов задумываются.

Что же касается того, что способно похоронить путинский режим, то я не верю в возможность революции в России. "Хороших русских" я называю "временными попутчиками", потому что у нас с ними сейчас общий враг – Путин. Но наша стратегическая цель – добиться распада России, а их – сохранить Россию в ее нынешнем виде, просто поставить во главе другого "Путина".

В России невозможна цивилизационная революция. Если там что-то и произойдет, то бунт. Бунт может вспыхнуть и непосредственно в Москве, и в регионах РФ. Сейчас, к примеру, сложная ситуация на Северном Кавказе и в Сибири.

Конечно, возможен и "черный лебедь", но его появление сложно предсказать.

На мой взгляд, участие России в войне против Украины в случае продолжения эффективной поддержки Вооруженных сил Украины и Украины как государства финансами и вооружением может привести к негативным последствиям внутри РФ. Подчеркиваю, речь идет о бунте регионов. Существует понятие региональных элит. И, поверьте, на территории, которая неизвестно какого размера, а плотность населения ниже, чем в пустыне Сахара, влияние владивостокского клана на жизнь на Дальнем Востоке несопоставимо с влиянием московского клана. В тот момент, когда региональные кланы начнут чувствовать слабость федерального центра, они с огромным удовольствием сделают все возможное, чтобы стать первыми, а не вторыми. Лучше быть первым на селе, чем вторым в городе – такой подход свойственен любой региональной элите.

Более того, распад РФ может быть гораздо ближе, чем нам кажется. Если будет соблюдена определенная позиция США, Великобритании, Франции, Германии, если удастся несколько скорректировать позицию Китая, то процесс распада, дезинтеграции Российской Федерации может начаться в течение ближайших 2-3 лет. Это не значит, что вместо одной России сразу станет 38 "россий", но процессы могут начаться. И пока никто не может спрогнозировать, где может полыхнуть: одни говорят – в Чечне, другие – в Дагестане, третьи – на Дальнем Востоке и в Сибири.

В этих регионах РФ нет этнических противостояний, но есть чисто экономические предпосылки. Люди, которые живут на расстоянии двух недель путешествия на поезде от Москвы, хотят быть хозяевами своих ресурсов, решений и финансов. И далеко не всегда они соглашаются с тем, что немалую часть доходов им приходится отдавать куда-то туда, в центр, откуда они ничего не получают взамен. А главное – именно оттуда им пытаются диктовать условия поведения.

Поэтому я считаю распад России абсолютно реалистичным сценарием. Но еще рано "бросать чепчики в воздух".

Кроме того, российские элиты по-разному относятся к продолжению войны против Украины. Финансово-промышленные элиты, особенно связанные с ВПК, заинтересованы в продолжении войны. Вместе с тем, есть финансовые, культурные, промышленные (но не связанные с ВПК) элиты, которые несут огромные потери из-за введенных против РФ санкций, и они заинтересованы в остановке войны и снятии санкционных ограничений.

Впрочем, я не верю, что российские элиты способны к каким-либо решительным действиям. Также я не верю, что в голову Путину прилетит табакерка – скорее карлика придушат собственным шарфом, как Павла, и на этом закончится его существование. Сейчас предпосылок для этого нет, но "черный лебедь" возможен.

Однако Путина ведь может заменить Патрушев, Сурков или Медведев. А, значит, физическое уничтожение Путина абсолютно не гарантирует изменение политики российского государства.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 гг., специально для Главреда

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Георгий Тука Владимир Путин война России и Украины дворцовый переворот развал россии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

08:44Мир
Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элит

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элит

08:00Мнения
Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

07:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Последние новости

09:00

В Украину идет опасная погода: каким регионам приготовиться

08:48

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

08:46

Поздравления с Днем святого Валентина - нежные картинки и слова для любимых

08:44

РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

08:00

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элитмнение

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
07:46

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

06:55

Глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие

06:10

Путин и его Маск(а)мнение

05:05

Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы

Реклама
04:30

"Победа Украины возможна через полгода": генерал-разведчик раскрыл сценарийВидео

03:30

Какой цвет краски для волос может быть вредным: главная причина в составе

03:00

Справится только сверхразум: найдите 5 спрятанных кошельков в магазине за 11 сек

02:22

Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответилВидео

02:00

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

01:57

Названо время года, когда чаще всего рождаются самые счастливые дети

01:30

Запад хочет отправить 18-летних в окопы: эксперт указал на "камень преткновения"

01:14

Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Украины – WSJ

00:36

Часть украинских военных против сделки с РФ любой ценой – СМИ

00:12

Жена Виктора Павлика лишилась бизнеса: в чем причинаВидео

13 февраля, четверг
23:37

Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

Реклама
23:34

Кому еще кусочек: 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на видео

23:30

Ленд-лиз США для Украины: Маломуж о сотнях тысяч бомб и ракет для ВСУВидео

22:57

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:42

Евровидение-2025: Украина рискует покинуть первую 20-ку потенциальных лидеров

22:34

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:00

Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

21:57

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

21:48

Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

21:42

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

21:33

Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

21:23

У Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров

21:14

Суицид в ТЦК: в Хмельницком мужчина во время прохождения ВВК порезал себя ножом

20:46

Жизнь изменится, произойдет чудо: что значит увидеть божью коровку в феврале

20:40

"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

20:24

Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

20:22

Потап вышел на связь после скандального интервью ДудюВидео

20:06

Погода на День святого Валентина: ночные морозы, мокрый снег и оттепель

19:31

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:10

Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорилисьмнение

19:06

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

Реклама
18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

18:52

Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

18:20

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

18:18

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:15

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять