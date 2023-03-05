Последние действия и заявления, об уменьшении выплат украинским воинам и о расходе 10 тысяч на одного пленного ра**иста, наносят реальный ущерб.

Пленные оккупанты / скрин

На этой неделе было много важных событий, это и ситуация на войне, в частности в Бахмуте, предоставление США Украине нового пакета военной помощи на сумму в 400 млн.долларов, но, по моему мнению, стоит обратить внимание на новость, которую я вчера услышал, относительно 10 тысяч гривен в месяц, которые тратит Украина на содержание одного военнопленного ра**иста.

О такой сумме заявила в интервью заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Ранее была информация о 3 тысячах гривен в месяц, но заместитель министра отметила, что в сумму не учитывали оплату труда персонала, охраны, конвоя, а то было на питание.

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По моему мнению, не нужно было озвучивать публично такую цифру, потому что она вызвала не просто непонимание, но и искреннее возмущение.

Совсем недавно было принято решение об уменьшении выплат украинским военным, что также стало причиной возмущения не только военных, членов их семей, но практически всех украинцев. Ведь коррупция, с которой публично начали бороться, в частности в Министерстве обороны, точно не добавляет доверия и может реально стать определенной демотивацией среди военных. Там вообще есть реальные проблемы с выплатами даже тем, кто находится на нуле, с необходимым снаряжением и т.д., Об этом знают все волонтеры и те, кто имеет родственников, знакомых на войне.

А здесь, 3 марта все узнают, что на ра**иста, который пришел убивать украинцев, власть тратит 10 тысяч гривен. Кстати, до сих пор не было озвучено количество пленных ра**истов, чтобы узнать общую сумму расходов на них. И естественно возникают сомнения и подозрения, а нет ли в тех 10 тысячах гривен коррупционной составляющей?

У нас пенсионеры получают гораздо меньше.

Рашистские пленные живут лучше, чем украинские пенсионеры.

По моему мнению, последние действия и заявления, об уменьшении выплат украинским воинам и о расходе 10 тысяч на одного пленного ра**иста, наносят реальный ущерб.

Эти решения вызывают возмущение, непонимание и подозрения не только в коррупции, а даже целенаправленных действиях в пользу агрессора.

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