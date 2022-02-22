Рано или поздно это должно было произойти, "Минск" не привел бы к миру

Путин может попытаться устроить "маленькое вторжение" / Фото Reuters

Полномасштабного вторжения, я думаю, нам удастся избежать. Будут намерения дальнейшей ползучей аннексии. Попытки "Маленького вторжения", если говорить языком Байдена.

Минские соглашения, очевидно, дали нам передышку, но никогда бы не привели к мировому соглашению.

Судя по речи главы страны-агрессора, да и его последних статей в прессе, история захвата Украины или ее части написана российскими властями уже давно. По моим оценкам, в конце 90-х, не позже.

Все эти последние двадцать лет мы качались, как маятник, то в южную, то в западную сторону.

Читайте такжеДемонтаж "Минска": наступает время проактивной политикиСейчас в Украине едва ли не впервые власть не назначена ни Востоком, ни Западом. А потому является более уязвимой. Это власть в основном адептов внеблокового статуса (если уж там в НАТО посторонним вход воспрещен, то мы отдельно постоим) и политики центризма. Давайте отставим стеб о либертарианстве и ограниченных профессиональных возможностях некоторых представителей, ибо в стране в целом кризис кадров, и правительство и депкорпус здесь не исключение. А лишь зеркало.

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Но Зеленский точно не детище Запада, и не марионетка Кремля, хотя ему пытались нацепить этот ярлык.

Читайте такжеПризнание Путиным "ЛДНР": ситуация разительно отличается от 2014-гоМожно было поиграть еще какое-то время в симуляцию выполнения Минских соглашений? И выиграть еще месяц или год? Можно было бы еще долго радушно принимать обеспокоенность западных партнеров, которые наперебой кричали о вторжении, доводя до бешенства курс и вымывая наши золотовалютные резервы?

Короче. Рано или поздно это должно было произойти.

Многие в отчаянии, и не знают, что делать.

Друзья, у нас уже 8 лет война, и живем мы в недружественном окружении.

Израилю так ведется со времени его создания. И, кстати, то, что они увлеклись русскими деньгами, не очень их украшает. Я бы сказала "уродует". Но это их выбор.

Что мы можем сделать? Хорошо работать каждый на своем месте. Позаботиться о том, чтобы держать дела и здоровье в порядке. Заботиться о тех, кому тяжелее всего. Отдавать больше на благотворительность, проявлять милосердие. Верить в лучшее. Тех, кто будет эвакуироваться, принять и обеспечить. Совместно учиться полезным вещам. Вот мы сегодня провели обучение одновременно для 70 человек по оказанию первой медицинской помощи. Поддерживать друг друга и словом, и делом.

Поддерживать наших военных. Наших парней и девушек, мужчин и женщин, которые стоят на передовой.

Будьмо!