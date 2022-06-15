Рамштайн-3 и выдача оружия по чайной ложечке: что изменит предоставленная Украине помощь

Похоже, что "сохранение лица" Путину означает полную оккупацию Донбасса.
По итогам встречи Рамштайн-3 союзники решили предоставить Украине следующий перечень вооружений и военной техники:
- 18 единиц 155-мм гаубиц;
- 36 тысяч 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- четыре автомобиля для ремонта техники;
- две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
- тысячи защищенных радиостанций;
- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Как заявил Ллойд Остин, США выделят 1 млрд долларов в поддержку обороны Украины.
В свою очередь, глава минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине три реактивных системы залпового огня MARS II. Канада, Польша и Нидерланды пообещали предоставить Украине артиллерию. Словакия – вертолеты Ми-17.
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Кроме того, Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для артиллерийских орудий M777 в рамках новой военной помощи на сумму 9 млн канадских долларов (7 млн долларов США), о чем заявила министр обороны страны Анита Анан.
Ожидаемо, прорыва не произошло. И ничего в политике давать оружие Украине "по чайной ложечке" не изменилось.
Ещё неизвестно, как быстро эта помощь поступит в Украину.
Если кратко: спасибо большое. Но кардинально ситуацию на фронте это не изменит.
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Тем более, неизвестно, какие потери в военной технике и артиллерии мы несём. Но очевидно, что потери вряд ли компенсируются.
Остается ждать саммит НАТО в конце июня. Хотя, если честно, вряд ли что-то существенно изменится и в результате саммита.
Судя по всему, "сохранить лицо" Путину в трактовке Макрона (Байден не может себе позволить такие высказывания, учитывая настроения в американском обществе) означает полную оккупацию Донбасса.
Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета