Ракетный обстрел Ирака: будет большая война?

Территория, населенная курдами

Относительно ракетных обстрелов Ирана по Ираку.

Они проводятся не впервые, так что кричать о грядущей большой войне только из-за этого события, не стоит. Подобным обстрелам уже больше 10 лет. Сентябрьские удары по Курдистану, например, стали крупнейшими за это время: тогда погибли 13 человек. Вчерашние - намного меньше по масштабам.

Распространено мнение, что эти обстрелы, дескать, нужны Ирану только как способ отвлечь внимание людей от протестов.

Я считаю, что это поверхностный тезис.

Логика в обстрелах есть, и она связана не столько с протестами (от которых обстрелы, надо сказать, совсем не отвлекают), сколько с давним конфликтом между Тегераном и курдской периферией, Ираном и соседним Ираком, Ираном и иракскими курдскими властями.

На территории Иракского Курдистана расположены штаб-квартиры, политические офисы и другие структуры как минимум двух иранских курдских сепаратистских организаций. Иран видит в них реальную угрозу, потому что:

Курды - наиболее организованная часть населения Ирана по сравнению с остальными. У них есть внешняя поддержка (частично, США, частично Иракский Курдистан), уже налаженная годами приграничная логистика из Ирака (доставка оружия, боеприпасов, топлива, добровольцев), готовые, хоть и измученные годами, организационные структуры (партии, военизированные группировки), старая левая идеология на основе сплава курдского этнического национализма, марксизма, коммунизма и более "прогрессивной и модной" сегодня социал-демократии.

Для иранских властей курдские движения всегда считались угрозой территориальной целостности и суверенитета государства, так как они выступали в лучшем случае за федералистскую автономию, в худшем - за отделение.

С точки зрения властей, это не просто утрата территорий, но и потенциально "буферная зона", которая позволяет соперникам Ирана проецировать свое "прокси-влияние". В данном случае речь идет об иракских курдах (через которых могут действовать турки, саудовцы, американцы, например). Тем более, прецеденты, подпитывающие опасения Тегерана, уже были: иранских курдов в разное время поддерживал Советский Союз.

Поэтому, своими обстрелами Иран пытается нейтрализовать/ослабить инфраструктуру курдов, которые, как справедливо полагают в Тегеране, могут помогать подпитывать протесты в Иранском Курдистане, завозя туда оружие, деньги, людей, взрывчатку и т.д. Если продолжать эту логику, то если эту брешь не закрыть, то ею воспользуются в более широких масштабах внешние силы ("как в Сирии").

Ну и кроме того, обстрелы - это сигнал Багдаду, чтобы они либо не вмешивались, либо помогли Ирану оказать давление на иракские курдские власти, чтобы те не помогали своим иранским собратьям, живущим в Эрбиле. В Тегеране полагают, что курдское региональное правительство в Ираке может воспользоваться протестами в Иране, чтобы дестабилизировать обстановку там, тем самым ослабляя влияние Ирана на сам Ирак, где недавно проиранские силы обошли курдов и их суннитских союзников в борьбе за новое правительство в Багдаде.

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