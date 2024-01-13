Ракетные удары США по Йемену: причины и история вопроса

Сама страна была развалена на несколько анклавов, подконтрольных разным силам.

https://opinions.glavred.info/raketnye-udary-ssha-po-yemenu-prichiny-i-istoriya-voprosa-10532825.html Ссылка скопирована

США и Великобритания ударили по хуситам в Йемене / Коллаж twitter.com/uharteko, facebook.com/POTUS

В связи с ракетными ударами США по Йемену, напоминаю.

Хуситы - этнорелигиозное движение, созданное в 1992 году для продвижения интересов севернойеменских племён в противовес влиянию Саудовской Аравии и центральных властей объединённого в 1990 году Йемена.

видео дня

Этнически, хуситы объединяют племена северных провинций, исторически и культурно связанных с племенами Южной Аравии (территория Саудии сегодня). Религиозно, движение было умеренно-теологическим, основанным на учениях зейдитской школы шиитского ислама (которая отличается от иранского шиизма).

Изначально, движение было создано в виде школ, клубов по интересам, летних лагерей для обучения школьников и студентов, благотворительных исламских организаций. Но постепенно обрастало политической субъектностью и радикализировалось на фоне противостояния с центральным правительством, которое критиковали за связи с США, и с Саудовской Аравией, чье суннитско-ваххабитское влияние считалось чрезмерным и опасным.

Факторами, которые привели к радикализации хуситского движения, стали коррупция центральных властей, неравномерное распределение доходов между севером и югом, вторжение США в Ирак в 2003 году и многолетняя маргинализация йеменских шиитов-зейдитов и их родных провинций, остававшихся на периферии внимания центра.

В 2004 году власти попытались арестовать лидеров хуситов, чем спровоцировали их восстание. Хоть его и подавили, а лидера хуситов Хусейна аль-Хуси убили, шииты развернули партизанщину, которая длилась аж до 2010-2011 годов и начала "арабской весны".

В 2014 году, пользуясь хаосом в стране, хуситы захватили столицу, и с тех пор контролируют северную часть Йемена, нанеся ряд крупных поражений правительственным силам и Саудовской арабской коалиции, вторгнувшейся в Йемен в 2015 году для их подавления.

Война шла 8 лет, и саудиты её по факту проиграли. Хуситы свели боевые действия к пату, и в 2022 году вышли на прекращение огня, которое действует до сих пор. Сама страна была развалена на несколько анклавов, подконтрольных разным силам: хуситы, террористы "Аль-Каиды", самооборона всяких племён, просаудовские правительственные силы, проэмиратские сепаратисты южного Йемена.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.