Ракетные обстрелы участятся: к чему готовиться украинцам

Военный преступник Путин считает, что он в зените славы после нарисованного результата его кликой.

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Ракетный обстрел / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, ГСЧС

Будет еще тяжелее в ближайшее время. Это и ожидания, и банальное соображение.

Ракетные обстрелы участятся. Симптоматика усталости может бить эмоциями по нервам, устойчивости, настроению. Западная помощь подвисает, мобилизация пугает, вал социальных проблем нарастает.

Количество тех, кто хочет остановки войны во что бы то ни стало немного покалывает, но некритично для бытия нации и государства. Россияне не смогут сломать хребет пассионарного украинства, потому что на это есть несколько причин, о которых надо говорить отдельно и желательно не для ФСБшников, которые это читают.

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В таких ситуациях очень легко обывателям скатиться к инстинктивной импульсии и быстрым решениям, перенести раздражение на всех по очереди - родных, государство, Зеленского, соседей, оппозицию, детей, кота и далее по списку.

Не ищите суетливо ответов у болтливых экспертов, аналитиков, журналистов и политиков. Они не знают. Реально не знают когда это завершится, они могут только играть аналогиями, интуицией, догадками и очень часто когнитивно искажают реальность под свое впечатление. Порядок идет по логике, а не по виртуальным конструкциям умников.

Военный преступник Путин считает, что он в зените славы после нарисованного результата его кликой, входит в раж военного исступления, восхищения своей способностью срыгать ракеты для нарастающего посева террористического страха. Он может планировать что угодно (и в планах, конечно, уже это есть) - военную провокацию против НАТО, новое нападение на Харьков и Сумщину, ядерный удар, победу Трампа, а возможно и Третью мировую.

Желать смерти Путину (вполне здоровая реакция на серийного убийцу) - это значит скрыто желать скорейшего завершения апологии кровавой бойни. Но ее не будет по генетически-экзистенциальным причинам. Нельзя остановить то, что запрограммировано ментальной историей.

Единственный правильный разумный выход - прочность индивидуальной психики. Делайте все, что ее укрепляет, совершайте общественно полезные дела, наполняйте себя актуальной жизнью и самое главное - будьте вместе с кем-то.

Люди рядом лечат, поддерживают и вдохновляют. Иногда раздражают, паникуют и отчаиваются. Ну такие уж люди. С каждой волной живописного коллапса следующее "хуже" впоследствии уже не кажется таким проактивным.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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