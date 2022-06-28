Ракетный синдром, или Запас ракет гнилой империи маловат

Ракеты у России никогда не закончатся / ГСЧС, t.me/V_Zelenskiy_official

Ну что, мои котики да зайчики, поговорим о плохом. Пока это плохое только в зародыше и еще не наделало непоправимого вреда.

Я о том говенце, которое потекло по ножкам наших героев глубокого тыла, и широкой струйкой начинает вытекать в пространство фейсбучиков и телеграмчиков.

После определенного периода экономии ракет свинособаки три дня подряд устраивают ежедневное рокет-шоу по нашим тылам. Я воспринял это как признание успехов наших защитников на фронте и проявление бессильной ярости на фоне очень плохих военных дел у агрессора: не можем даже Донбасс дожать, то хоть погромим всю инфраструктуру, до которой дотянемся.

Конечно, обидно, что они действительно способны дотянуться практически куда угодно, и что ракеты у них до сих пор не закончились. Обидно, вызывает еще больше ярости, заставляет даже в тылу до конца не расслабляться и все время помнить, что идет яростная и бескомпромиссная война с ордой за наше выживание. Вроде же очевидные вещи, правда, мои котики и зайчики?

Но нет. Оказывается, рашка таки не слепо свирепствует. Она признала свое бессилие против наших фронтовиков, и решила попасть по слабому звену – тыловикам. И имеет в этом определенный успех, надеюсь пока не решающий.

Сегодня один из френдов нюняет так, что я бегом отложил все дела и сел писать этот злобный бложик. Не называю его вполне сознательно – потому что речь о далеко не худшем человеке, чувак умный и патриотичный, но в первую очередь потому, что он озвучил мысли, которые к сожалению бушуют далеко не в одной голове. Сейчас эти мысли, которые из вида выглядят даже как бы логично, начинают разгонять по сети, и если они станут господствующими – рашка одержит победу.

Суть месседжей:

1. Мы думали у рашки закончились ракеты, а они до сих пор не закончились!

2. Они у них никогда не закончатся!

3. Мы перед их ракетами абсолютно беззащитны, они будут лупить сколько хотят и куда хотят!

4. Будет очень много жертв.

5. Есть только два выхода - или Запад ну вот прям немедленно-немедленно дает нам вундервафлю да еще и вводит сюда войска и закрывает нам небо, или надо идти на переговоры с Рашкой.

Та-дам, приплыли. Поскольку очевидно, что Запад вот прям здесь и сейчас ничего принципиально нового нам не предоставит, это долгий процесс, который идет своим ходом, ну а бред о введении сюда подразделений армий других государств даже лень комментировать – по факту, все кто разделяет эту логическую конструкцию, предлагают переговоры с рашкой. Притом переговоры, которые изначально исходят из того, что мы проиграли, потому что нас видите ли херачат ракетами по торговым центрам. То есть переговоров об условиях нашей капитуляции.

Если мы это примем, останется только поздравить рашку с блестящей победой – это же надо уметь несколькими ракетами по мостам, пустых детсадах и ТЦ добиться того, чего за 4 месяца даже в первом приближении не смогла добиться вся их армия на фронте!

Я назвал эту логическую цепочку "ракетным синдромом". Рашка сознательно пытается нам его привить и дальше через это манипулировать нашим тылом, и компенсировать этим фактический проигрыш на фронте.

Что же не так в приведенной "аргументации", кроме того, что она приводит к очень печальному финалу?

Пошли по пунктам.

1. А кто вам сказал, что ракеты уже должны были закончиться? Если интересуют подробности, читайте аналитику, в открытых источниках есть немало оценок западных разведок о том, какой процент каких именно ракет уже использовано, из того, что употреблялось с начала войны - это от 30% до 70% в зависимости от типа ракет, плюс сейчас расконсервированы со складов некоторые типы, которые ранее не употреблялись – древние как дерьмо мамонта, такие же тупые, потому неуправляемые, но сложные, и потому разрушительные. Так что да, ракет еще овердофига (и это не новость, не надо было самих себя раньше обманывать, не было бы сейчас аж так "внезапно") – но совсем не бесконечно.

2. Пункт 2. – полная лажа, потому что какие бы большие ни были склады в мордоре, главное, что новые ракеты орки уже не клепают – с импортозамещением таки не сложилось, и именно это пока самый большой успех западных санкций, куда важнее даже за дефолт московии. Ракет осталось плюс-минус на столько же времени, сколько уже длится эта война, то есть сколько мы уже успешно выдержали, и то при режиме экономии. Такие же салюты, как в эти дни, исчерпают запас значительно быстрее.

Орки этого не понимают, поэтому тратятся? Конечно нет. Их расчет на то, что мы не дождемся окончания их запасов, а сделаем именно эту логическую ошибку.

3. Мы не совсем бессильны, наша ПВО делает почти невозможное, с учетом того, чем она вооружена, и долетают до целей даже не половина ракет. Это очень хороший показатель даже для западных ПВО, а сто процентов не перехватывает ни одна ПВО мира. Конечно, хотелось бы еще лучше, и это лучше произойдет по мере поступления новых ЗРК от союзников. Да, этот процесс идет очень медленно, и его трудно ускорить. Но процесс действительно идет, и полностью его остановить может только одно – наша досрочная капитуляция, потому что у нас видите ли тыл оказался нетерпеливым и решил не ждать оружия, а сдаться на милость русских.

4. Четвертый пункт трудно обсуждать по этическим причинам. Но таки надо. Да, каждая жертва с нашей стороны – человеческая трагедия и невосполнимая утрата для нации. Но такое уж дело война, что без жертв можно только сразу сдаться.

И как показывает вся наша история, в случае сдаться оркам в итоге под оккупацией жертв всегда несравненно больше, чем погибло бы в борьбе. Пока ничего не изменилось - орки как всегда пришли нас убить, и единственным способом им этого не позволить является воевать до победы. Жертвы уже принесены, приносятся каждый день, и так будет продолжаться вплоть до дня Победы.

Читайте такжеРакеты на Киев: как белорусы заключили сделку с дьяволомТак что, дело в том, что жертвы на фронте это вроде одно, а у нас тут в тылу совсем другое? И жизнь гражданского, который стал случайной жертвой ракетного прилета в ТЦ, весит больше и стоит дороже, чем жизнь парня или девушки в пикселе, которые в это же время стоят между нами, тыловиками, и ордой? Правда, какая-то кривая картинка получается?

Что, не то имели в виду? И жизнь украинцев в тылу и на фронте одинаково бесценна? В таком случае очень простая арифметика: даже если все последующие 120 дней от прилетов ежедневно в тылу будут гибнуть столько же людей, как было в последние три дня, суммарные потери гражданских в тылу за это время будут сопоставимы с недельными (!) потерями ВСУ на фронте на нынешнем, фронтовом, этапе войны.

Что, потери на фронте то вроде "война есть война", а мы тут в тылу гражданские, типа как вне конфликта, и проходим по категории "невинные жертвы"? Камон, мои котики и зайчики, не с тем врагом и не за то воюем. Мы все для орков "виноваты", просто по факту, что мы являемся украинцами и хотим своей страны. Это уже "преступление", за которое рашка всегда наказывала смертью, ничего не изменилось. А те, кто сейчас на фронте, пару месяцев назад были ровнехонько теми самыми гражданскими, и вовсе не с доброй воли одели форму, а именно потому, что им рашка не оставила выбора. Поэтому разделять нас на "допустимые потери" и "невинных жертв" по меньшей мере нечестно, мы все в равной степени "виноваты" для рашки, и все можем стать жертвами войны – только вот те, кто сейчас в пикселе, сознательно подставляют себя на значительно большую вероятность смерти ради нас, тех, кто остался в тылу. И истерить из-за того что оказывается, мы не на сто процентов спрятаны за их спинами, а иногда тоже можем попасть под прилет – мягко говоря, немного некрасиво.

Всех нас ракетами не убьют, и даже инфраструктуру всю не разрушат. На этом запас ракет гнилой империи маловат, пусть бы даже все они прилетали безошибочно – большая страна у нас с вами. Ну а кто-то из нас с вами и что-то из имущества в тылу, к сожалению, действительно дополнит статистику потерь, притом добавит совсем незначительный раздел к общим жертвам нашей нации в этой экзистенциальной битве за жизнь, ведь главные жертвы приносятся на алтарь свободы таки на фронте.

Читайте такжеПочему Украина не бьет по БеларусиПочему-то те, кому сейчас в окопах, гораздо труднее, чем нам с вами здесь, и у кого в сотню раз выше вероятность не дожить до завтра, не скулят и не просят о примирении с Ордой ценой свободы. Так может прежде чем разводить нюни и "мудрить", стоит просто вспомнить о них, мои котики и зайчики? И станет немного стыдно перед ними за свои уныние и безнадежность?

5. Ну а пятый пункт – яркий пример ложной дилеммы. Нет у нас выбора из двух вариантов – "бог из машины" в виде спасительного десанта НАТО или же мирных переговоров с орками. Выбор совсем другой: наша капитуляция, которая является единственным вариантом в случае переговоров с позиции "ой, прекратите нас фигачить ракетами...", или же капитуляция орков, предпосылкой которой будет разгром их сухопутного войска на нашей территории – и по фиг, сколько на то время у них еще будет оставаться ракет. Именно из этих двух вариантов мы имеем выбор, мои котики и зайчики, никак иначе. И кажется, довольно очевидно, какой из них гарантирует нам жизнь, а какой в лучшем случае немного отсрочит наше окончательное поражение и ликвидацию Украины.

В общем, представление о том, что рашка сможет бесконечно нас долбить ракетами, все это будет абсолютно безнаказанно, нас всех таки вдребезги разбомбят, и это невозможно выдержать – ровно из той коллекции, как представление о "непобедимости" армии РФ, которые бытовали у части населения (по странному стечению обстоятельств также именно тыловой части) в начале войны, до разгрома орков под Киевом. И реальных оснований для этих представлений ровно столько же.

Ракетный салют последних дней – не военная, а информационно – психологическая операция РФ. Ее целевая аудитория – те из нас, тыловиков, кто за время второго, фронтового, этапа нашей войны, перестал чувствовать войну рядом. Кто расслабился, перестал реагировать на воздушные тревоги, потому что постоянные ныряния в подвал мешают удобно жить, но вместо этого не приобрел фронтового фатализма относительно собственной жизни ("прилетит так прилетит"). Кто передозировал коллективного арестовича, да почему-то сам себе придумал, что мы уже почти одержали победу, что еще буквально немножко, и орки тойво, "как роса на солнце", притом усилиями какого-то далекого, чуть ли не мифического ВСУ, в которое надо "веровать", а не которому надо каждый день помогать.

Ни фига, мои котики и зайчики, орки действительно "растают", они будут перемолоты в сражениях за каждый из наших городов, но достанется нам это еще совсем не скоро, и лишь длительной тяжелой работой каждого из нас в тылу и ежедневными жертвами наших защитников на фронте.

И ракетные салюты – не более чем напоминание нам, что воюет вся наша нация, а не только ВСУ. Что ставка в этой войне – существование нашей страны. Что все мы вместе делаем выбор – сдаться и умереть, или победить через труд и жертвы, и все же дальше жить.

Читайте такжеО ракетных ударах по Украине: россияне мстятЕсли каждый прилет станет для нас сигналом еще сильнее сцепить зубы, еще больше наполниться яростью на врагов, и задать себе вопрос: А что я здесь, в несмотря на все прилеты все же почти безопасном глубоком тылу, за сегодня сделал для победы на фронте? – тогда эта операция рашки закончится тем же провалом, которым кончилась их "спецоперация".

Наше оружие - выдержка, спокойствие и осознанная ярость на врагов. А когда будет трудно терпеть и будет возникать соблазн отчаяния – вспоминаем, что из всех поколений украинцев, которые пытались отвоевать независимость, нам по-любому несравненно легче. Ни у кого из них не было ни надежного тыла за спиной, ни мирового признания, тем более военной помощи, ни даже сотой части имеющегося у нас оружия и других запасов. Так что будет позором проиграть при наших, самых благоприятных за целый век, обстоятельствах, и то из-за каких-то там московитских "петард".

Поэтому, мои котики и зайчики, не впадаем в "ракетный синдром", и не даем галимому орковскому салюту перечеркнуть очень дорогой ценой полученные достижения наших братьев и сестер на фронте. И все будет хорошо, потому что все будет Украина