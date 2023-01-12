Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсон

Безумные обстрелы только ещё теснее сплотили украинцев и усилили их поддержку Западом. Российские власти, кажется, уже поняли, что этим ничего не добьются.

"Генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсон, говорит Эйдман / whatisyournameinsider.com/УНИАН

Ракетная война провалилась.

Отставка командующего оккупационными войсками Суровикина и приход на эту должность его недруга Герасимова означает провал ракетной войны против Украины.

В прошлом октябре, сразу после назначения Суровикина, вицеспикер Госдумы Толстой призвал "вколотить Украину в XVIII век".

Именно такую задачу перед "генералом Армагеддон", известным специалистом по уничтожениям городов и мирной инфраструктуры, Кремль и ставил.

В результате опять ничего не вышло. Эти безумные обстрелы только ещё теснее сплотили украинцев и усилили их поддержку Западом.

Российские власти, кажется, уже поняли, что таким образом ничего не добьются. Поэтому с начала года нет таких массированных воздушных атак на украинские города.

Конечно, отдельные налёты могут повториться, но какую-то серьёзную ставку на них россияне, видимо, больше делать не будут.

В свое время у российской партии войны, включая доморощенных фашистов-военкоров, назначение Суровикина вызвало бурю восторгов. Они открыто надеялись, что "генерал Армагеддон устроит Украине армагеддон". А он смог лишь сдать Херсон.

Теперь из путинской колоды достали нового, вернее, старого, затасканного туза Герасимова. Репутация у него даже в урапатриотических кругах ниже плинтуса, говорят, что он дурак и коррупционер. Но других в этой обойме просто нет.

Недофюрер боится новых людей, на все важные позиции он выдвигает только проверенных и предсказуемых ничтожеств.

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