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Зачем Байден срочно звонил Зеленскому

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

29 января 2022, 06:29

Главной темой разговора стали недавние переговоры советников Нормандской четверки - все стороны давят на Украину из-за выполнения политической части "Минска".

Байден, Зеленский
Байден и Зеленский провели телефонный разговор / УНИАН

Исходя из официальных заявлений Офиса президента и Белого дома, Байден и Зеленский во время телефонного разговора, естественно, обсуждали угрозу военного вторжения России в Украину и помощь американской стороны (в частности, военную). Скорее всего, также речь шла и о поставке элементов ПВО, что крайне важно для Украины.

Кроме того, обсуждалась и экономическая помощь - как мы знаем, в декабре США выделило дополнительных 200 миллионов долларов. Наверняка затронули президенты и вопрос сотрудничества Украины с МВФ, где Штаты имеют ключевой голос.

Кроме того, Зеленскому в который раз наверняка напомнили о назначении руководителя САП, что также ранее было требованием МВФ. США будут продолжать давить на Украину, пока Зеленский не выполнит свое обещание, поскольку ситуация слишком затянулась.

Но главной темой разговора и одновременно причиной, почему он внезапно состоялся, стали недавние переговоры советников Нормандской четверки. Сразу же после возобновления этого формата, американская сторона, которая де-факто принимает в нем активное участие, вероятно, напоминала Зеленскому о рисках - обострении экономической ситуации и дестабилизации на Донбассе в случае, если Украина по-прежнему будет упорствовать и не идти на прямые переговоры с оккупационными администрациями и не выполнять политическую часть Минских соглашений, начиная с "формулы Штайнмайера" и заканчивая внесением изменений в Конституцию Украины.

Сейчас все стороны оказывают давление на Украину для того, чтобы она либо начала реализовывать кремлевский сценарий "Минска", либо предоставила свои предложения. Ведь если Россия постоянно предлагает варианты, результат которых один, то Украина пока так и не предоставила альтернативного плана - были кластеры с подачи Германии и сейчас в течение двух недель, до встречи в Берлине, у Украины есть возможность предоставить взаимоприемлемый вариант выполнения политической части Минска.

Читайте также"Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с БайденомТем более, что в 2019 году, во время переговоров лидеров Нормандской четверки в Париже, уже было негласное согласие на начало диалога с представителями ОРДЛО - в частности, даже была попытка создания консультационного совета, что означало вероятность наладить попытку прямых переговоров с боевиками. В каком виде теперь это будет предложено уже не столь важно, поскольку это - один из моментов, который может удовлетворить Кремль и то, что написано в Минских соглашениях в понимании Москвы, чтобы полностью вывести Россию из конфликта.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, специально для Главреда

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Владимир Зеленский Джо Байден Минские соглашения нормандские переговоры новости Украины и мира
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