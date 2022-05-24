Пять выводов азиатского турне Джо Байдена: готовиться ли Украине к забытью

Джо Байден пытался убедить азиатских союзников в том, что Китай это враг №1 на долгие годы / Facebook.com/POTUS

Поездка президента США в Южную Корею и Японию была нужна Байдену для 5 вещей:

Первая. Убедить союзников, что Китай - это враг №1 на многие годы вперёд, а война в Украине эту ситуацию не меняет. То, что Байден подписал закон о выделении $ 40 млрд на потребности, связанные с Украиной, именно во время поездки, должно было как бы сказать: как и Украину, США будут защищать своих партнеров. Вот, убедитесь в этом.

Вторая. Убедить союзников в Азии, что "трамповский" глобальный уход США во внутренние дела и уменьшение их вовлечённости в региональные процессы (что продолжил делать Байден) не коснётся Азиатско-Тихоокеанского региона, даже наоборот: Штаты всё ещё привержены развороту в Азию. Отсюда и посыл про готовность военным путем защищать Тайвань, который, правда, потом Белый Дом оперативно скорректировал, сказав, что Байден не имел в виду то, что сказал.

Третья. Предложить наконец-то реальную альтернативу китайским проектам и инвестициям, в том числе на региональном уровне. Для этого была запущена Индо-Тихоокеанская экономическая рамочная программа (IPEF), объединяющая 13 стран. Это должно было стать противовесом прошлогодней региональной зоне свободной торговли (RCEP), запущенной с благословения Поднебесной.

Однако участники IPEF не получили самого желанного, на что многие надеялись: снижения тарифов и облегчённого доступа к рынкам, в том числе на американский. Здесь Байден пока не спешит разворачивать на 180 градусов торговую политику Трампа.

А, ну ещё туда не взяли Тайвань.

Четвертая. Выборы в Конгресс. Естественно, куда ж без этого. Турне было важным для того, чтобы убедить американских избирателей, что азиатское направление Байдена стратегически правильное, более эффективное, чем у Трампа. По этой причине Байден ездил по заводам крупных азиатских корпораций, которые все обещали ему пооткрывать в США заводы и трудоустроить тысячи американцев.

Пятая. Форсировать процесс цементирования некоего регионального порядка, который усилил бы сотрудничество США с азиатскими союзниками. Что-то типа построения некоего "а-ля НАТО" в этом сложном регионе, хотя бы с Южной Кореей и Японией. С этим я связываю очень понравившееся японцам чисто пиар-заявление о том, что если бы Совбез ООН расширился, Штаты бы обязательно подтянули бы туда Японию.

Визит был важен, чтобы не терять инициативу и хватку, особенно после не самых удачных для Штатов выборов на Филиппинах, коллапса консерваторов на выборах в Австралии и смены власти в Южной Корее.

Читайте такжеПутин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиемНе могу сказать, что визит Байдена привёл к какому-то прорыву. Всё по-прежнему сложно. А по многим вопросам у Вашингтона пока полноценных ответов нет, включая вопрос Северной Кореи, который очевидно обострится с приходом к власти консервативной администрации нового президента Юн Сок Ёля.

Однако это впервые за долгое время, когда Вашингтон пытается создать реальные альтернативы региональным проектам Китая и повторить то, что не удалось Трампу на Ближнем Востоке - создание крепкой автономной региональной коалиции, которая будет блюсти американские интересы, не вовлекая Штаты напрямую.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего