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Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного Бандеровца

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

8 августа 2021, 07:45

Украинская независимость, украинский суверенитет не дает спать спокойно Путину, что он пишет псевдонаучные статьи по ночам.

Зеленский
Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного Бандеровца / УНИАН

Президент Зеленский сначала хотел увидеть мир в глазах Путина, а теперь уже разговаривает как настоящий украинец с Майдана, русофоб в представлении русских. Вот что значит "точка сидения определяет точку зрения".

Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного Бандеровца. Так держать.

Зеленский:

- Если вы хотите жить в России, то чемодан вокзал Россия.

МИД России в ответ называет Зеленского всеми нехорошими словами и добавляет.

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- Фашиcтcкий режим Зеленского продает землю иностранцам.

Вот это их плющит. А все потому, что у них были ожидания. Высокие ожидания. И тут на тебе "чемодан вокзал Россия". Обидно, наверное.

И да, в России рынок земли существует уже больше 10 лет. И в Украине как раз землю иностранцы покупать не могут. А в России могут. Не спешат, но могут.

Но какой же русский чиновник не любит напугать украинца тем, что у него заберут землю. Хоть единственные, кто землю у украинца забирали – это те самые большевики, идейными последователями которых и есть сегодняшний путинский режим. Вот такой вот парадокс.

Читайте такжеУ Зеленского исчезли иллюзииИ те, кто устроил в Украине геноцид, теперь пугают украинцев рынком земли, который был в Украине всегда до прихода большевиков. Те, кто морил украинцев голодом пугает украинцев тем, что им будет нечего кушать при рынке земли. Рынке, который повысит урожайность. Те, кто закупал зерно в Канаде пугает украинцев, что им нечего будет есть без опеки Путина.

Те, кто считает, что Украина не страна, постоянно пугает украинцев, что на их суверенитет претендует коварный Запад. При этом, именно украинская независимость, украинский суверенитет не дает спать спокойно Путину, что он пишет псевдонаучные статьи по ночам. А Западу как раз он не нужен. Запад пытается заставить Украину повзрослеть.

Одним словом – лицемерные негодяи. Большим лицемером и негодяем может быть только тот, кто в Украине повторяет эти страшилки.

Владимир Зеленский Владимир Путин рынок земли Сергей Фурса
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