Путину нужно большое количество жертв, считает Денисенко / Reuters

В течение следующих 4-6 недель мы по несколько раз в день будем слышать истории о том, как ракеты с ядерными боеголовками куда-то перемещаются, в чатах будут писаться разные истории о том, что ядерный удар будет нанесен завтра в 17.27, потому что так кому-то сказал мифический представитель разведки и т.д.

Мы должны готовиться к очень сложному, прежде всего в психологическом плане, месяцу. И именно наше психологическое состояние - самое важное в эти дни. Я скажу банальную истину, но как только ты начинаешь переживать из-за вещей, на которые ты не влияешь, ты стократно быстрее съедаешь себя. Именно на это будет работать российская пропагандистская машина.

Будет ли ядерный удар нанесен в ближайшее время, не знает никто. Даже Путин, или, точнее, коллективный Путин, который с недавних пор управляет Россией. По логике, в этот первый месяц вероятность такого удара выше, чем в последующие месяцы.

Исходя из желания Путина и его окружения быстрее закончить войну, удар надо наносить сейчас. Но пока все указывает на то, что в Кремле не приняли такого решения и продолжают блефовать.

Отдельно следует обратить внимание на ситуацию в Лимане, где российским военным не давали команду бежать (решение принимает Путин лично). Такая непонятная позиция наводит на мысль, что Путину нужно большое количество жертв, чтобы придать смысл этой войне и мотивировать россиян отомстить. Но даже в этом случае, пока можем говорить не столько о ядерном ответе, сколько о мобилизации населения на "священную народную войну".

Поэтому, пока стоит просто попробовать абстрагироваться. Но никаких решений в России еще не принято.

Источник