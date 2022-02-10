Путину нужна нейтральная Украина, потому что ее легче будет захватить

Россия настаивает на финляндизации Украины / Коллаж Главред

Любой шаг по выполнению "Минска" в трактовке России - это путь в Союзное государство. Дело в том, что федерализация Украины - это самый простой путь для Путина, потому что с помощью предоставления особых полномочий ОРДЛО Россия получит рычаг воздействия на Украину с целью ее возвращения в свою политическую орбиту.

В этом смысле финляндизация, которую сейчас так активно обсуждают в Европе - почти то же самое, что и федерализация. Ведь в свое время Советский Союз захватил часть Карелии, тут же притянули туда лидера коммунистической партии Финляндии, сформировали правительство и требовали от всего мира признания этого правительства, которое потом требовало от Хельсинки объединения с Россией.

Пример Финляндии очень похож на ту ситуацию, которую сейчас с Украиной хочет провернуть Путин. Но вообще все очень напоминает Мюнхенский сговор 1938 года, когда пытались достичь мира любой ценой, но в итоге все вылилось в мировую войну.

Надо отдать должное Путину, который на протяжении 7 лет ни на йоту не подвинулся в своих требованиях - с самого момента подписания "Минска-2" он настаивает на своих правилах и любой ценой пытается их протянуть. Единственное, что мы пока наблюдали, так это то, как иногда его силы ослабевают и Путин понимает, что сейчас бесполезно идти в наступление и тогда его окрыляют другие поступки. Например, сейчас он считает, что заручился поддержкой Китая и теперь может идти в очередное наступление.

Причем наступление на Украину - это фактически наступление на всю Европу. А недавняя пресс-конференция Путина с Макроном производит впечатление раздачи задач учителем ученику, который, при всем уважении к статусу Макрона, сразу же побежал их выполнять - примчался в Киев и начал говорить, что "Минску" нет альтернативы и его надо выполнять.

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Макрона, которому по факту безразлична судьба Украины (с Россией она будет, с Европой или нейтральная), можно понять - ему нужна политическая победа, иначе он и на выборах во Франции пролетит, и не оставит по себе следа в руководстве Евросоюзом, где Франция сейчас главенствует. Но для Украины остаться без защиты извне - смерти подобно.

Читайте такжеПутина окончательно и бесповоротно послалиИ именно этого и добивается Путин, потому как нейтральную страну легче захватить. Он не оставляет ни единого шанса Украине спокойно сосуществовать с РФ и будет идти до конца и любой ценой ради поглощения Украины. Ведь без нас нет империи и если Украина окончательно "откалывается" от России, то даже сказка о Киевской Руси автоматически исчезает. Потому что Киев - мать городов русских будет не в России, соответственно, это нельзя будет "продать" это электорату и тогда появляется серьезная угроза его пребыванию у власти.

Поэтому соглашаться на нейтральность нам нельзя ни в коем случае. Во-первых, потому, что в НАТО нас никогда не возьмут, потому что не будет консенсуса среди 30 членов, чтобы проголосовать за вступление Украины, причем из-за этого может дойти до раскола НАТО.

Во-вторых, даже США в лице Украины видят страну, которая в состоянии сегодня "перемалывать" российскую военную машину. Ведь кто еще из стран-членов НАТО могут сказать, что они воюют с Россией и сдерживают ее милитарный угар?

Украина нужна как страна, которая находится в состоянии войны с РФ. Но в то же время Украине нужно искать пути, которые дадут нам гарантии безопасности - это может быть сотрудничество с Великобританией в виде того же Тройственного союза УПА, который они предложили создать или же в формате Люблинского треугольника. Но одни мы против России никогда не выстоим , потому что Россия никогда от захвата Украины не откажется.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда