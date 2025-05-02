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Путину нужна "движуха": чем опасны военные учения России и Беларуси летом 2025-го

Александр Коваленко
2 мая 2025, 08:10
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Совместные российско-белорусские военные учения представляют угрозу сразу для нескольких стран, в том числе и для Украины.
Россия может напасть с белорусской территории сразу на несколько стран НАТО
Военными учениями в Беларуси Путин может прикрывать будущее вторжение. Киевская и Черниговская области готовы встретить врага / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 128 ОГШБр

Россия готовит в Беларуси "что-то" на лето 2025 года, прикрываясь военными учениями, заявил президент Украины Владимир Зеленский. А готовить Россия может только одно – вторжение.

Начиная с 2022 года, территория Беларуси всегда была потенциальной угрозой для всех ее соседей: для Украины (и именно с белорусской территории произошло вторжение российских войск), для стран Балтии (Россия до сих пор стремится к реваншу), для Польши (Москва не отказалась от идеи получить выход в Калининградскую область и Сувалкский коридор). Эти угрозы сохраняются до сих пор.

Во время военных учений уровень угрозы повышается, поскольку они могут быть использованы для подготовки к нападению. Поэтому важно следить за тем, что происходит в Беларуси. Ведь верить тому, что это будут просто учения, нельзя.

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Впрочем, российского контингента, который сейчас находится на территории Беларуси, не хватит ни на какие операции. А там – около 2 тысяч личного состава, и это преимущественно радиотехнические подразделения, обслуживание аэродромов, подразделения противовоздушной обороны и около сотни "вагнеровцев", то есть даже не штурмовые подразделения. Белорусской армии также не хватит ни на какие серьезные действия, да и Лукашенко так и не предоставил России разрешения на использование белорусской армии.

Нужно наблюдать, как будет меняться численность российского контингента, и использует ли Россия учения как повод для его наращивания. Если в Беларуси будет 10 тысяч российских военнослужащих, это не большая угроза, и в таком случае речь не будет идти о каких-либо больших вторжениях, но будет сохраняться риск провокаций и диверсионных действий.

Если накануне учений Россия увеличит контингент до 20-30 тысяч человек, это уже будет опасно. Это уже будет не об учениях, а о чем-то другом. Напомню, в 2022 году с периферии Беларуси на Киев наступала почти 40-тысячная группировка войск РФ. Эти войска были полностью штатно укомплектованы техникой, и это были элитные подразделения: российская десантура, морпехи и ССО, то есть военная элита, хорошо подготовленная и опытная. Но даже этих сил не хватило Москве, чтобы захватить Киев. Российские войска дошли до Киева, но через месяц "сдулись".

Более того, учитывая то, что сегодня у РФ катастрофический дефицит техники, неопытные войска, серьезные проблемы с человеческим ресурсом и офицерским составом, можно сделать вывод: 40 тысяч военнослужащих России точно не хватит для проведения против Украины такой операции, как в 2022-м. Теперь России понадобится 80-тысячное войско, даже большее. Ведь сейчас вблизи Покровска собрана почти 100-тысячная группировка российских войск, но результата нет.

Кроме того, Киевская и Черниговская области готовы встретить врага.

Если говорить об угрозе для Европы, то 40-тысячная группировка России тоже ничем не поможет. Если будет 80-100 тысяч военнослужащих, выполнение ими серьезных задач будет более-менее реалистичным, но нужны месяцы, чтобы собрать такое количество людей. При этом процесс формирования ударной группировки невозможно осуществить незаметно – мы будем его наблюдать не дни или недели, а месяцы, и, соответственно, будем готовиться к встрече "соседей".

Пока никакихсущественных движений России в этом направлении не наблюдается вообще. Разве что у врага оживилось железнодорожное сообщение, но и это оживление не слишком существенное. Кроме того, в некоторых воинских частях ведется строительство и расширяются помещения для личного состава – скорее всего, это делается как раз для учений, чтобы в этих помещениях разместить личный состав россиян. Не исключаю и того, что летом они будут разворачивать полевые лагеря.

Но, подчеркиваю, если бы готовилась серьезная угроза для Украины или стран Евросоюза, россияне должны были бы перебросить в Беларусь огромную группировку, которую даже за месяц не собрать. Если Россия хочет повторить вторжение в 2022 году, должно быть 80-100 тысяч человек. Если же она планирует проводить диверсионные операции и провокации, то хватит и незначительного количества людей. Вспомните 2020-2021 год, как белорусы устроили Польше миграционный кризис на границе – это один из "гибридных" инструментов. Точно так же они могут провести и сейчас некоторые дерзкие операции в приграничной полосе, например, минирование путей, где проходят пограничные польские патрули.

Однако возможна попытка России небольшими силами растянуть линию фронта и начать бои в Черниговской области, не вгрызаясь вглубь территории Украины. Но если такие действия будут осуществляться с территории Беларуси, Украина на это точно ответит, причем по белорусской территории. Если в 2022 году мы вели себя в отношении Беларуси сдержанно и политкорректно, даже не отвечали на удары с белорусской территории по нашей стране, то в этот раз все будет иначе – на территории Беларуси обязательно появятся украинские подразделения и наши зоны контроля.

Кстати, с Брянской областью будет такая же история, если россияне решат начать оттуда боевые действия и зайти на территорию Украины. Для них это будет худший вариант, ведь группа российских войск "Брянск", находящаяся в Брянской области, насчитывает чуть более 10 тысяч личного состава. Это не сравнимо ни с курской группировкой, которая насчитывает почти 60 тысяч, ни с белгородской – 55 тысяч. Поэтому вопрос – что эти 10 тысяч там навоюют.

Кроме этого, если говорить об угрозе для Сумщины или Черниговщины из Брянской области РФ, то Брянская область – это леса и болота, и там есть лишь отдельные участки, где можно закрепиться и занять позиции. Если россияне не будут иметь целью проникновение вглубь территории Украины по основным трассам и логистическим артериям, например, через Городню или Семеновку, а будут вести бои исключительно в приграничной полосе, то, во-первых, их там съедят насекомые (особенно наши, из биолабораторий), а, во-вторых, наши контрдиверсионные действия будут доминировать и на украинской территории, и на российской, ведь мы можем зайти на территорию Брянской области и там формировать буферные зоны. В Брянской области нет такого количества сил и средств, которые могли бы нас остановить.

Лукашенко не предоставит белорусские войска Путину для новых операций – разве что позволит действовать с белорусской территории. На большее Лукашенко не способен, поскольку белорусская армия нужна ему самому, чтобы защищаться от собственного народа.

Да и что там той белорусской армии! Это всего 14 тысяч сухопутных войск. Но – интересный момент – у белорусской армии штатной техники больше, чем у российской. Тем не менее, белорусские войска не подготовлены и не имеют военного опыта. Это такая себе "бумажная" армия.

К тому же на сколько этих 14 тысяч хватит! Посмотрите на потери, которые несет российская армия в этой "мясорубке" ежемесячно – такими темпами за месяц от белорусов ничего не останется. Как тогда Лукашенко будет защищаться от собственного народа? Тогда в Беларуси могут начаться протесты, и для Лукашенко все закончится плохо.

Как бы там ни было, но я не удивлюсь, если Путин действительно пойдет на вторжение в одну из стран НАТО. Он видит, что администрация Трампа разрушает концепцию мировой безопасности, которая существовала века, и все достижения мирового права, и может попытаться испытать Запад на прочность. И это будет катастрофа, поскольку, каким бы аморфным и архаичным ни было НАТО, этот альянс медленно, но работает. Поэтому для России нападение на одну из стран НАТО будет выстрелом в висок.

Нападение Путина на Украину в 2022 году было нерациональным и нелогичным, потому что Россия не была готова к такой войне. Непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны и сейчас – ему нужна "движуха", вот он и может устроить ее в одной из стран НАТО. Причем он может прибегнуть к таким действиям не только в отношении стран Балтии или Польши, но и в отношении стран Скандинавии, Швеции и Финляндии.

Если Путин увидит, что НАТО не работает, он продолжит мировую войну против всех. Более того, он будет втягивать в эту войну другие диктатуры, и тогда в перспективе северокорейские солдаты вполне могут появиться не только в Украине, но и в Эстонии.

Если мы говорим о таких странах, как Литва, Латвия и Эстония, то количественное преимущество 100-тысячной группировки россиян перед армиями этих стран будет очевидным. Поэтому угроза быстрого и полного захвата этих стран Россией вполне реальна, если она сможет собрать такое войско. Почти все эти страны имеют неплохое транспортное разветвление, и логистика работает прекрасно – Россия может воспользоваться этим для быстрого продвижения и захвата. 100 тысяч военнослужащих вполне может хватить России, чтобы зайти в Эстонию, и российские войска будет очень трудно оттуда выбивать, когда НАТО наконец опомнится.

Так что у россиян действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно. Например, если говорить о Сувалкском коридоре, то для сохранения контроля над ним России нужно будет брать под контроль Литву, перекрывать порты в Латвии и Эстонии, чтобы не происходила поддержка Литвы через море. Соответственно, Эстония, Литва и Латвия, сразу все три страны, находятся в зоне риска. А Польша – это некий южный и юго-западный фланг, который надо будет формировать для удержания коридора. Так что даже в четырех странах России надо будет проводить операцию, чтобы контролировать выход в Калининградскую область.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", специально для Главреда

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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