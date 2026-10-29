Зачем Путин сдал Маска: Эйдман объяснил сигнал Кремля российской элите

Социолог объясняет, почему заявление о контактах с Маском адресовано российской верхушке и почему Путин боится собственной правящей клики.

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Путин сдал Маска / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/UK Government, wikimedia.org/Голос Америки

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что заявлением о "тесном контакте" с Илоном Маском по вопросам космоса Путин фактически подставил миллиардера, которому ещё придётся отвечать на вопросы в Конгрессе США. Автор объясняет, кому на самом деле адресован этот сигнал Кремля и почему российская элита психологически зависит от Запада. Публикуем его размышления.

Зачем Путин сдал Маска Путин фактически сдал Маска, заявив, что находится с ним в тесном контакте. Я думаю, что Маску ещё придётся отвечать по этому поводу на неприятные вопросы на слушаниях в новом Конгрессе перед различными комиссиями Палаты представителей, которые будут расследовать сотрудничество трамповского окружения с путинской Россией. видео дня

Зачем Путин рассказал о связи с Маском? Я думаю, что прежде всего он посылает этим сигнал российской элите: смотрите, мы сотрудничаем с Америкой, у нас там сильные позиции и партнёры: Трамп, Маск.

Российская верхушка не только экономически, но прежде всего психологически зависит от Запада. Россияне всегда хотели быть там своими, чтобы их считали равными партнёрами. Все разговоры о том, что Россия сейчас окончательно повернулась к Востоку и глобальному Югу, - болтовня. Российская власть всегда, и в XVIII, и в XIX, и в большей части XX, и в XXI веке, ориентировалась на Запад, зависела от его мнения и мечтала интегрироваться в западную элиту.

Путин не выполняет эту важнейшую функцию. Его политика фактически заставила Запад отвергнуть российскую элиту, исключить её из глобального сообщества сверхбогатых людей, в которое она уже начинала вписываться.

Российской верхушке крайне некомфортно в этой ситуации, оттого, что она стала изгоем на Западе. Она ждёт от Путина шагов к возвращению в западную элиту, в круг самых богатых и влиятельных людей, таких как Маск, Трамп и т. п.

Поэтому для Путина и таких его холуёв, как Дмитриев, очень важно периодически посылать верхушке сигналы о том, что восстановление сотрудничества с американцами уже на мази, а там и европейцы подтянутся - куда они денутся. Слухи об этом Кремль постоянно сливает в мировые СМИ именно для собственной правящей верхушки, чтобы продемонстрировать ей, что ещё немного - и её возвращение на Запад наконец состоится.

Путин боится собственной правящей клики. Он опасается, что она свергнет его, если поймёт, что с ним мечты о возвращении к "нормальной жизни" в качестве части западного мира сверхбогатых сбыться не могут.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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