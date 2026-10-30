Никакого "мира на троих" не будет: Портников о саммите Трампа, Путина и Си

Публицист объясняет, почему Си Цзиньпин не хочет брать ответственность за войну и почему воспримет ядерную инициативу Трампа как нечестную игру

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Мир на троих / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Goo3, wikimedia.org/U.S. Army Signal Corps

Публицист Виталий Портников оценивает подготовку возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне, о которой заявил помощник главы страны-агрессора Юрий Ушаков. Автор сравнивает ее с Ялтой и Мюнхеном и объясняет, почему у США, России и Китая нет общего интереса ни по войне в Украине, ни по ядерному оружию. Публикуем его размышления.

Мир на троих Помощник российского президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков сообщил, что уже идет практическая работа по организации встречи президентов России и США и председателя КНР во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Правда, по этому поводу пока не было комментариев от хозяев встречи. Однако американский президент не исключил возможности ее проведения и подчеркнул, что хотел бы обсудить с российскими и китайскими коллегами вопрос ядерного оружия. видео дня

У Путина другая цель - российский президент хочет обсуждать ситуацию вокруг войны с Украиной. Но какими бы ни были планы президентов на повестку дня такой встречи, ее уже сейчас, без сомнения, можно назвать исторической - никогда еще лидеры США, России и Китая не собирались в таком формате, и мало кто верил, что встреча состоится во время страшной войны России против Украины. Именно поэтому эксперты уже сейчас говорят о "мире на троих", сравнивают будущую встречу - если она состоится, понятно же - с Ялтой или Мюнхеном.

Однако встречи в Мюнхене и Ялте были важны вовсе не только тем, что их участниками были главные политические игроки тогдашнего мира. А тем, что на этих встречах принимались совместные решения, которые имели определяющий характер для будущего. А что мы можем получить от саммита в Шэньчжэне, кроме красивой фотографии и констатации "историчности"?

Наверное - ничего! Характер отношений между США и Китаем или США и Россией просто не предполагает каких-то серьезных совместных решений. Последний визит Си Цзиньпина в Вашингтон завершился без подписания каких-либо документов, стороны не смогли даже согласовать совместное коммюнике, ранее традиционно обязательное для таких вояжей. Почему мы считаем, что если добавить к этой формуле еще и Путина, удастся о чем-то договориться?

Путин может говорить с Трампом и Си о российско-украинской войне. Однако американский президент не может дать ему то, к чему он на самом деле стремится, - контроль над Украиной. Да и повлиять на полную отмену санкций тоже не может. Это, кажется, осознают и в Кремле. Тот же Ушаков уже заговорил о необходимости диалога не только с Вашингтоном и Киевом, но и с европейскими лидерами. То есть в Москве увидели всю нереалистичность плана "договориться с Белым Домом об Украине" в то время, как европейцы продолжают оказывать Киеву систематическую финансовую и военную помощь.

Но если у Трампа хотя бы есть политический интерес содействовать завершению российско-украинской войны - и потому, что это укрепляет его позиции миротворца, и потому, что это открывает перспективы экономического сотрудничества с Путиным, Си - явно не тот человек, который пытается взять на себя ответственность за войну.

Зачем это китайскому лидеру? Для чего ему отвечать за условия урегулирования конфликта в Европе? И какой в этом интерес Пекину, когда Китай и так имеет экономическое сотрудничество с Россией и каждый новый день войны делает эту страну еще более зависимой от КНР? Китаю не нужны ни российская победа, ни российское поражение, ни роль гаранта урегулирования. И еще ему не нужна дискуссия о сокращении ядерного оружия. Си Цзиньпин и другие китайские руководители неоднократно подчеркивали, что для участия в переговорах о его сокращении с США и Россией их ядерный потенциал должен быть близок к китайскому.

То есть либо Китай должен получить больше ядерного оружия, либо США и Россия должны сократить свои арсеналы. При этом настоящего количества ядерных арсеналов самого Китая сегодня не знает никто! Но несмотря на этот факт, саму попытку Трампа инициировать дискуссию о совместном сокращении ядерных вооружений под предлогом трехстороннего саммита Си будет воспринимать как нечестную игру.

Таких примеров отсутствия общего интереса я могу привести еще немало, однако специально остановился именно на тех вопросах, которые хотели бы внести в повестку дня возможного саммита Трамп и Путин. Так что, как видите, никакого "мира на троих" не будет. Как не будет и никакой общей договоренности об условиях завершения российско-украинской войны.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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