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Путинский режим вогнал Россию в яму, из которой ей уже не выбраться

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

17 мая 2022, 19:45

Баланс рисков таков, что продолжать зависеть от Москвы и заодно финансировать кремлевский режим Европа больше не в состоянии.

Евросоюз
Россия снова пытается пугать Евросоюз проблемами с энергоресурсами / Reuters

Европейский союз, отказываясь от российских энергоресурсов, совершает экономическое самоубийство, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

По всей видимости, это новое издание версии "они скоро замерзнут". Любое решение всегда принимается, исходя из каких-то рациональных предпосылок. Даже полностью неадекватный человек, живущий в своей персональной метавселенной, тоже руководствуется своими собственными соображениями, которые он считает рациональными.

Нужно просто понять, какая причина толкает европейцев добровольно создавать себе трудности и проблемы. Она на поверхности: вести дела со все менее предсказуемым "партнером" становится слишком рискованно. Баланс рисков таков, что продолжать и далее зависеть и заодно финансировать кремлевский режим Европа более не в состоянии.

Политическое решение об отказе от российских углеводородов принято. Через год, через два или даже через пять доля европейского рынка, доступного для российских углеводородов, сократится до безопасного для Европы уровня. Вряд ли совсем до нуля, но тут уж как пойдет. Да, за это будет заплачено ухудшением жизни европейцев, дополнительными издержками и, возможно, кризисом. Но когда ты решаешь проблему с рэкетиром, шантажистом или террористом, риски и "неудобства" входят в условие задачи. Либо — выполняй и дальше его условия.

Проблема здесь вот в чём. Когда путинский режим сожрет сам себя, новые российские власти все равно будут вынуждены достаточно долго опираться на сырьевую экономику (или на ее остатки) просто потому, что все остальное уничтожается или уже уничтожено нынешним режимом. Ничего другого нет.

Читайте такжеПутинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляцииИ сегодняшние сложности, которые создаются в Европе, потом ударят бумерангом уже по России — придется начинать вытаскивать страну из той катастрофы, в которую загнал ее нынешний режим, с очень низкого старта. И чем больше проблем создается сегодня, тем с более низкой позиции придется вытаскивать.

война в Украине санкции против России Эль Мюрид
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