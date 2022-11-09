Путина уберут в любом случае, убежден Эйдман / kremlin.ru

Смута на пороге.

В истории России успешные войны цементировали режим, а неудачные приводили к краху "старого порядка". За этим крахом чаще всего следовала русская смута, типичное для национальной истории явление.

После Крымской войны начались великие реформы и потрясения. Русско-японская война сформировала условия для революции 1905-7 года. Первая мировая война похоронила Российскую империю. Афганская - ускорила крах СССР.

Россия проигрывает войну против Украины и гибридное противостояние с Западом. В этой ситуации новая русская смута становится практически неизбежной.

Вопрос только в том, какая она будет и чем закончится. Расскажу об основных ее потенциальных действующих лицах.

В этой смуте столкнутся:

1. Новые опричники - радикальная часть партии войны, две частные армии – Пригожина и Кадырова, наиболее отмороженные силовики и пропагандисты. Им нужна тотальная война и массовый террор, в этой ситуации они смогут устроить новый "черный передел" собственности и финансовых потоков от традиционной бюрократии и олигархата в свою пользу.

2. "Земские бояре", то есть традиционная бюрократия и высшие силовики, которые мечтают только об одном, чтобы все вернулось к тому, как было до 24 февраля, чтобы можно было опять спокойно воровать и жуировать жизнь. Это большая часть бюрократии, верхушка армии и спецслужб, большинство губернаторов, министров и т.д.

3. Квазилиберальная часть правящей верхушки, типа Собянина, Грефа, Кудрина, а также практически все олигархи. Они не просто готовы "сдать назад", они, по всей видимости, мечтают о возвращении к прежней жизни, "в цивилизованный мир" на любых условиях.

4. Армия мобиков, которая, вероятно, будет быстро разлагаться и в какой-то момент станет неуправляемой. Её может использовать в своих целях каждая из трех первых групп.

5. Народ, который сейчас безмолвствует, но в случае начала смуты, когда почувствует слабость расколотой власти, активно включится в политические разборки, как это было не раз в российской истории.

6. Несистемная радикальная оппозиция и эмиграция. Она слишком слаба, чтобы сыграть хоть какую-то роль в начале кризиса, но по мере развития смуты и связанной с этим радикализации общества, для нынешних оппозиционеров может открыться окно возможностей.

7. Путин, власть которого будет слабеть по мере военных неудач. Традиционная бюрократия не сможет, да и не захочет решать задачи мобилизации общества и экономики на тотальную войну. А для диктатора поражение - смерти подобно. Поэтому он будет вынужден опираться на "опричников", которые становятся все наглее. В результате его уберут в любом случае: или достаточно скоро "земские", или позже "опричники", когда с его же помощью постепенно станут доминирующей силой в государстве. А потом им понадобится более молодой, энергичный и харизматичный фюрер.

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