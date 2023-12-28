Путин жестко наказал российский шоу-бизнес за "голую вечеринку"

Начало прямо настоящих репрессиий против участников Голой вечеринки (там уже фигурируют сроки по пять лет).
Мне лично говорит о том, что вся эта история дошла до Путина, он ее да воспринял болезненно, на свой счет, и распорядился пожестче наказать участников.
Это уже личное, в общем.
В целом же, это очень хорошая иллюстрация того, что происходит, когда заканчиваются враги-либералы.
Начинают прессовать уже "своих": сначала обслугу, а потом уже врагов обязательно найдут и среди самих чиновников-чекистов. Но сначала - среди их детей, которые и сами такие вечеринки устраивают, что Ивлеева с Киркоровым - монахи дальнего скита.
Честно говоря, я думал, что система сама себя жрать чуть позже начнет, когда фронт посыпется.
Но так даже лучше, я не против!
Кто такой Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.
С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.