Путин занервничал и совершил большую глупость

Путин четко сказал миру: "я не собираюсь проводить мирные переговоры - я хочу дальше воевать, мне это нравится".

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Путин во время сегодняшнего выступления / скриншот

Завтра начнется Саммит мира в Швейцарии. Событие анонсируется, готовится и обсуждается уже так долго, что сама его информационная концепция понесла существенные изменения. РФ даже на пару с китайскими коммунистами успели организовать параллельное мероприятие. Изменилась повестка дня, и если начиналось всё с общей "формулы мира Зеленского", то сейчас речь идет уже о трех её пунктах, которые будут удобны даже тем участникам, которые боятся как-то перейти дорогу сумасшедшим русским. Кто-то из участников даже успел отвалиться, поддавшись уговорам российских и китайских агентов. Но даже в таком формате, масштабность события преуменьшать нельзя. И как все пройдет завтра-послезавтра, сказать не берусь. Ждать осталось недолго - скоро все услышим-увидим.

Но сегодня, за день до саммита, гвоздь программы Владимир Путин выступил со своими требованиями к Украине якобы для начала мирных переговоров. Во-первых, ВСУ должны, на секундочку, выйти из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, грозно подняв пальчик, что отдать ему нужно области в полном объеме, то есть со Славянском и Краматорском, огромным Запорожьем и Херсоном, другими нашими городами и селами.

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Также Путин хочет, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, оставалась безъядерным государством, а также опять запел про "демилитаризацию и денацификацию". Запел неспроста - он хочет, чтобы ВСУ в перспективе не только отступили из вышеупомянутых регионов, но и были расформированы - "демилитаризированы".

И если Украина согласна нагнуться и поцеловать себя в зад, тогда он якобы прекратит огонь и соизволит сесть за стол переговоров. При этом сядет не с каким-то "нелегитимным" Зеленским, а с кем-то другим, ведь легитимной в Украине якобы осталась только Верховная Рада.

Такой тирады Путин не позволял себе уже давненько. В последний раз ультиматумы подобного характера и подобного уровня категоричности он озвучивал 24 февраля 2022 года. Что он тогда заявлял, думаю, все хорошо помнят.

Опустим мысль о том, что Путин якобы летает в облаках, не понимает, кто такие украинцы, через сколько им пришлось уже пройти и готовы ли они просто так отдать свои города. Опустим и тот момент, что все прекрасно понимают, что на этих регионах русские оккупанты и имперцы, кто бы их не возглавлял, понятное дело, не остановятся. Тот же Путин завтра, например, внесет в свою конституцию Сумскую и Харьковскую области как "субъекты федерации" - и все пойдет по новой итерации. А там и, как минимум, Одесса - как же без неё! Кроме того, если уж совсем подняться на "helicopter view" и копнуть в историю, то Россия либо воюет, либо начинает разваливаться... И в Кремле это сегодня прекрасно понимают.

Дело в том, что Путин накануне Саммита мира, похоже, занервничал, и позволил себе выложить все карты на стол, пойти ва-банк. Если раньше российская политика строилась на том, что Россия якобы просто "готова к переговорам, но киевский режим не хочет", то сегодня он публично, максимально четко, по пунктам, перечислил свои требования. И соль в том, что всем ясно - эти требования выполнить невозможно.

Путин таким образом четко сказал миру: "я не собираюсь проводить мирные переговоры - я хочу дальше воевать, мне это нравится". Аналогично прошлому ультиматуму двухлетней давности, когда он потребовал от НАТО вернуться к рубежам 1997 года. НАТО хоть на секунду задумались над их исполнением?

Такие требования не выдвигаются, когда сторона готова к поиску компромиссов. Такие требования - это декларация того, что Путина сейчас всё устраивает, а такое "предложение мира" - просто насмешка.

Здесь можно только предполагать, на что рассчитывает кремлевский упырь - который, похоже, опять принял решение самостоятельно, а свиту созвал, чтобы поставить перед фактом. Возможно, расчет на то, что участники завтрашнего саммита поймут, что их хороводы об обмене заложников и ядерной безопасности не имеют смысла. А возможно, расчет на то, что постаревший либеральный Запад, так боящийся эскалации, просто испугается наглости российского медведя. Что Запад поймет, с кем имеет дело - "великая Россия уступать не собирается, а может наоборот ставки повышать, если ей не уступить".

Но дело в том, что такое решение кремлевского диктатора может дать тотально обратный эффект - и мировые лидеры, которые не до конца "в материале", увидят, что имеют дело с натуральным вторым Гитлером, и единственный выход - борьба. Гитлером, который выставляет ультиматумы и ведет захватническую войну - работая годами, рассчитывая на слабые места европейских демократий и используя преимущества авторитарного режима - с неограниченным покорным человеческим ресурсом. А те подлецы в Европе и мире, которые выступают адвокатами российской агрессии, говоря, что Путин "не плохой, а просто отстаивает свои интересы", лишатся козырей. Путин ведет захватническую войну, и теперь все это окончательно поймут.

Более того, таким заявлением он передает привет Китаю с его мирным планом. Теперь китайцы могут подтереться им, ведь Россия свои требования уже объявила, и в них все вполне однозначно и понятно. А китайский мирный план с его расплывчатыми формулировками выглядит просто глупо. Также в эту ловушку попадают и вассалы Китая, которые согласились на участие в том же параллельном саммите, но при этом занимают нейтральную позицию. Их участие в событии будет означать, хоть и непрямо, что они поддерживают захватнические притязания Путина, а отсюда - и нарушения устава ООН, международных норм и пр. Путин сегодня поставил их в очень неловкое положение…

Кремлевский бандит по привычке поднял ставки и решил запугать западных старичков. Но, возможно, он совершил сегодня роковую ошибку - окончив эпоху политики гибридной агрессии и хитрости, он прямо и открыто бросив вызов всему мировому порядку. Так и союзничков может поубавиться, и ответка прилететь.

Тарас Сидоржевский, главный редактор, специально для Главреда

Кто такой Тарас Сидоржевский? Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист, колумнист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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