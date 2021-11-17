Путин закладывает для Украины бомбу замедленного действия

Путин подписал указ, легализующий товары из ОРДЛО / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о так называемой гуманитарной помощи самопровозглашенным "республикам" Донбасса.

Фактически это легализация того, что уже существует. Ведь в России товары с оккупированных территорий и сейчас поставляются, однако они идут разными полулегальными путями - в основном контрабандой. Соответственно, функционирование хозяйственных объектов на оккупированной территории также под вопросом, потому что какие-то из них не платят налогов, не находятся в управлении владельцев или государства, а товары производят и куда-то пытаются сбыть.

Раньше этим занимались различные посредники и "прокладки" с неопределенными статусами вроде разных фондов с так называемой Южной Осетии, а значительная часть средств, которая проходила через товарооборот между Россией и оккупированным Донбассом просто разворовывалась оккупационными администрациями или людьми, имеющими отношение к контролю над экономикой этих территорий, что, в свою очередь, обостряло борьбу между башнями Кремля за контроль над этими потоками. Сейчас у России есть четкое понимание того, что нужно оптимизировать этот процесс. Соответственно, нужно убрать посредников, выдать сертификат происхождения товара и ввести определенные благоприятные для хозяйственных субъектов условия - квоты на отдельные товары, как уголь из Донбасса или продукция предприятий, которые еще могут торговать.

Однако есть одно "но" - эти компании не являются конкурентоспособными на российском рынке и им нужна "теплая ванна". А это возможно лишь при получении ими специального статуса или условий продвижения на российском рынке. Именно поэтому и был принят указ с хорошим названием "О гуманитарной поддержке оккупированных территорий".

Это создаст проблемы для оккупационных администраций, потому что им придется иметь дела в русле формальных российских предписаний и нормативных актов. И если раньше можно было списывать средства указом никем не признанного президента так называемой ДНР, то теперь придется иметь дела с официальным чиновником РФ, который еще будет смотреть на внутреннее российское законодательство в части использования средств и их движения. Экономику Донбасса это не поднимет, на самоокупаемость эти территории не переведет, а лишь оптимизирует расходы РФ на их содержание. Потому что Россия несет убытки, дотируя эти регионы и, чтобы хотя бы вернуть часть средств или сделать так, чтобы эти деньги не крались на разных ступенях и уменьшить остроту войны башен Кремля, Путин и подписал этот документ.

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Для Украины это означает упрощение процесса реализации товаров вне украинского бюджета без уплаты налогов, сборов, из-за чего украинский бюджет недополучит денег. Согласно официальным оценкам контрабанды через границу с оккупированными территориями, речь может идти о сотнях миллионов долларов.

Соответственно, государство может поставить вопрос санкций и компенсации со стороны РФ за упущенные экономические возможности, поскольку никаких договоренностей по этому поводу мы с Россией не имеем и иметь не можем.

Читайте такжеЕсли Путин начнет войну, то его в Украине ждет " кровавая баня"Поэтому теперь возникает вопрос - как не позволить реэкспорт товаров, которые будут реализовываться через посреднические российские структуры уже легально. Потому что если раньше этот экспорт в третьи страны был незначительным, то после легализации схемы он может вырасти. Чтобы этого не допустить, украинским Минюсту, Минэкономики и МИД было бы не лишним разработать соответствующие предложения.

Тем более, что эти товары теоретически могут попасть и в Украину, но для этого они должны пройти переоформление. Поскольку они имеют происхождение из оккупированных территорий Украины, то Украина должна как государство не допускать подобной торговли. А вот что делать с тем же антрацитом из Донбасса, который будет поступать в Украину как "уголь из Кузбасса" или из какой-то африканской страны.

Сейчас такой реэкспорт затруднен, но во время энергетического кризиса государство может закрыть глаза, ища различные источники поставок. Но тут надо балансировать энергетические и политические последствия, поскольку такой торговлей мы рискуем легитимизировать режим оккупации на Донбассе и заложим сами себе бомбу замедленного действия.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда.