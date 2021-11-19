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Путин захотел унизить Европу, и ему это удалось

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

19 ноября 2021, 19:35

Разговор Меркель и Лукашенко не добавит баллов лично Лукашенко, однако Путин благодаря ей своих целей достигнет.

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Ангела Меркель пообщалась с Александром Лукашенко / Reuters

За последние несколько дней канцлер Германии Ангела Меркель и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели уже два телефонных разговора по ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Стоит заметить, что пока все рассказы о телефонных переговорах Лукашенко с Меркель услышали только от белорусских источников и никакого подтверждения со стороны немецких представителей не было.

Так что на самом ли деле эти переговоры состоялись - еще большой вопрос. Тем более, что эта информация больше направлена внутрь Беларуси.

Переговорами их беседу назвать трудно, ведь Германия не изменила своей позиции относительно полного непризнания Лукашенко как избранного президента.

Но если разговор действительно состоялся, это можно считать неким персональным триумфом Путина, которому надо было присадить на переговоры с непризнанным лидером и фактически этим унизить западных лидеров. Это не стоит считать преимуществом лично для Лукашенко, потому что для него разговор ничего существенно не изменит. Вполне возможно, что эта беседа была условием Путина - мол, я сделаю так, чтобы мигранты не слишком активно пробивали границы, но Европа должна поговорить с Лукашенко, которого Путин признает легитимным.

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Путин этим достигает своих целей.

Во-первых, внести определенный раздор внутри ЕС. Если поляки прямо говорят, что это Россия направила мигрантов и организует провокации, французские министры и отдельные американские этого не замечают. Стоит вспомнить также и заявления Германии, обвинившей Польшу в негуманном отношении к мигрантам. Соответственно, клин между европейскими государствами уже убит.

Во-вторых, эта история с польскими мигрантами может быть попыткой отвлечь внимание от чего-то серьезного в отношении Украины. Об этом уже говорят в США и Великобритании. И именно для этого Путин создает напряжение в Европе, а впоследствии может перебросить к нам мигрантов, которые рискуют вызвать в Украине социальный взрыв, потому что как государство мы не готовы ни субъективно, ни объективно, к приему такого количества мигрантов.

Читайте такжеПутин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в ЕвропеНезависимо от того, действительно ли такой разговор был, Лукашенко не упустит возможности этим похвастаться, но поскольку Беларусь вернулась к глубокому совку, то есть к тем временам, когда никакой свободы слова в принципе не существовало, а информация из иностранных источников не является тем, чем могут поделиться белорусы внутри государства, это не будет иметь никакого смысла.

Кроме того, Лукашенко вряд ли можно будет считать главным бенефициаром и человеком, перед которым склонилась Европа из-за того, что параллельно против режима Лукашенко был одобрен новый уровень санкций. Он затрагивает секторальные направления - в частности, бьет по белорусской авиации и целому ряду компаний.

Конечно, это еще не "адские санкции", до них еще далеко, однако и эти санкции ограничивают. Более того, в Европе сейчас думают над тем, как сделать предварительно введены санкции действенны, ведь сейчас белорусская экономика от них не слишком пострадала. Потому что из Беларуси до сих пор идет экспорт товаров в страны, которые ввели против нее санкции.

Этим пакетом санкций западные страны повторили свою позицию о непризнании Лукашенко легитимным президентом. Но вводить их надо не против Лукашенко, который ничего самостоятельно не решает и лишь делает то, что ему скажут, вредя себе, а против Путина как "вдохновителя" и заказчика.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам внешней политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

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Александр Лукашенко Владимир Путин миграционный кризис новости Беларуси Санкции против Беларуси
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