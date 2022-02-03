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Путин выставил Крым на торги

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

3 февраля 2022, 06:39

Восемь лет Крым был точкой молчания, но теперь Путин подтвердил, что единственное, что его интересует - останется ли полуостров под его контролем.

Владимир Путин
Владимир Путин предположил, что России придется воевать за Крым с НАТО / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Венгрии заявил о том, что при вступлении Украины в НАТО возможен сценарий, при котором России придется воевать с Альянсом за полуостров Крым, который он назвал "суверенной территорией России".

Эти заявления - попытка замены настоящей войны на дипломатическую. Дело в том, что 17 декабря 2021 года Путин выкатил Западу чудовищный ультиматум, от которого содрогнулись США и Европа, поскольку он потребовал отката НАТО до образца 1997 года. После этого заговорили о стратегической безопасности и стабильности, о Донбассе и теперь дошли до "стенки". То есть оказывается, что все это огромнейшее дипломатическое наступление Кремля на Европу сводилось к тому, оставят ли ей Крым, если РФ отведет войска.

Восемь лет Крым был точкой молчания - все говорили про Донбасс, про нормандские переговоры, про что угодно еще, но только не про Крым. И теперь Путин этим заявлением лишь подтвердил, что единственное, что его интересует - останется ли Крым под его контролем и будут ли за него воевать.

Надо сказать, что Украина продолжит всячески добиваться возврата полуострова, но в таком ключе это актуализирует вопрос о будущем сепаратистских республик на Донбассе. И из этого заявления Путина следует, что их будущее Кремль уже не волнует, то есть он готов отступить от всех требований и ультиматумов к Западу и Украины в обмен на гарантии принадлежности Крыма России.

То есть по факту Путин выставил Крым на торги. Хотя обсуждать вопрос Крыма сейчас с точки зрения президента России неприемлемо, ведь есть решение Госдумы РФ, которое называет эти территории оккупированными и принадлежащими России.

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Сейчас в Кремле, видимо, не знают как себя вести, ведь Путин никогда ранее в таком ключе о Крыме не говорил. Ведь если признания Крыма не произойдет, Россия грозится признать "ЛДНР", однако тогда вновь встанет вопрос легитимации, ведь ранее признание Россией Донбасса означало отказ от признания Крыма. А этого Россия себе позволить не может.

Читайте такжеЧего не учел Путин, когда начал угрожать Украине войнойЭто очень неожиданный ход для Путина и крайне заманчивое предложение для Запада. Потому что Донбасс - это война настоящая, в которой ежедневно погибают солдаты, в Крыму же не погиб не один человек, так как там нет вооруженного конфликта. Поэтому Запад теперь может страшно давить на Украину, из-за чего Зеленский уже очень скоро рискует заплакать самыми горькими слезами.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

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Владимир Путин аннексия Крыма новости Украины и мира
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