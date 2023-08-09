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Путин всех переиграл?

Максим Розумный
9 августа 2023, 19:10
287
Для Путина и его корпорации имеет значение лишь одно изменение, которое произошло в "черном ящике" за это время.
Путин, Россия
Путина переизберут с результатом 90% голосов "за" / Коллаж Главред, фото pixabay

Да, это больно осознавать, но эта война для мира (и даже наших ближайших союзников) - не о судьбе Украины, а о судьбе России. Это главный сюжет драмы, который мы должны отслеживать хотя бы для того, чтобы не терять ощущение реальности.

Есть у кибернетики такой принцип "черного ящика". Если ты не знаешь точно, что происходит внутри какого-то объекта или процесса, ты можешь судить о нем после сопоставления двух состояний системы - на входе и на выходе. Для понимания того, чем является нынешняя война для России, уместно применить именно этот подход.

Следовательно, по состоянию на 2013 год Россия была одной из самых влиятельных держав мира. Президент Путин возглавил список самых влиятельных людей мира по версии Forbes. Авторитет РФ в Совете Безопасности ООН является бесспорным. Россия выступает модератором острейших конфликтов современности. Ее слово является определяющим в ситуации вокруг иранской ядерной программы, проблемы КНДР, последствий конфликта на Балканах.

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В Европе Путина поддерживают лидеры ведущих государств - Меркель, Саркози, Берлускони... Практически в каждой европейской стране есть пророссийские партии, пророссийские СМИ, разветвленная российская агентура. Спутник и Россия сегодня становятся глобальными медиа и создают конкуренцию западной повестке дня.

Китай смотрит на Россию с уважением и стремится создать с ней равноправный союз.

На постсоветском пространстве подавлены последние очаги "цветных революций". Интеграция Украины, Грузии, Молдовы в НАТО и Евросоюз надежно заблокирована.

Президент США Обама с уважением относится к "зоне особых интересов" Москвы, чувствует вину за действия своих предшественников по "сдерживанию России" и возлагает большие надежды на "перезагрузку" отношений с РФ.

Российская армия считается одной из самых мощных, а по результатам перевооружения (началось с 2011 г.) становится одной из самых современных.

Финансовое положение РФ является превосходным. Золото-валютные резервы растут, выручка от торговли нефтью и газом сосредотачивается в двух специальных фондах. Магистрали ремонтируются, метро в Москве строится. Доходы населения высоки, как никогда раньше. Иностранные инвесторы стоят в очереди. Растут мировые цены на энергоносители, а вместе с ними растет и зависимость европейских потребителей от российского газа и нефти (новые долгосрочные контракты, новые трубопроводы, коррупция и т.п.).

Российская экспансия пронизывает все сферы жизни Запада. Политика, бизнес, спорт, экспертная среда, медиа - везде россияне укрепляют свои позиции, привлекают все новых агентов, скупают активы и собственность, начинают чувствовать себя хозяевами в этой системе западного капитализма, где "все решают деньги".

Российские олигархи и дипломаты, криминальные сети и спецслужбы, артисты, литераторы и профессора, отдыхающие в Анталии и гуляки на Лазурном берегу - все ведут себя нагло, высокомерно, агрессивно. "Русские марши" проходят в европейских столицах. "День Победы" гремит на курортах Турции и Египта.

На этом фоне Путин начинает войну, которая продолжается уже почти десять лет.

О ее значении и месте в истории можно составить убедительное представление, если пройтись по каждому из названных выше пунктов с проекцией на сегодняшний день.

Путин всех переиграл?

Как ни странно, но - да! Для Путина и его корпорации имеет значение лишь одно изменение, которое произошло в "черном ящике" за это время. Ее пару дней назад зафиксировал спикер российского президента Песков. По словам последнего, выборы в России из демократической процедуры превратились в бюрократическую. Путина переизберут с результатом 90% голосов "за". Жаль даже денег на это тратить, жалуется Песков.

Встала с колен Россия, да.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Источник

Владимир Путин Максим Розумный
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