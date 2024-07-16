Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против России

В НАТО фактически решили, что гибридные атаки и диверсии - повод для запуска 5-й статьи о коллективной обороне от агрессии.

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В НАТО будут готовы запустить полную коллективную оборону в случае нападения России на Сувалкский коридор / Колаж: Главред, фото: Главред, nato.int

Североатлантический альянс по итогам саммита в Вашингтоне принял декларацию, в которой в пункте 13 говорится, что гибридные операции против союзников могут достичь уровня вооруженного нападения и в дальнейшем привести к запуску 5-й статьи НАТО. Блок фактически приравнял диверсии и гибридные атаки к нападению на свои страны.

Что подразумевается под диверсиями? Атаки на критическую инфраструктуру стран Альянса. Например, на очень важные подводные кабели, по которым передается интернет и телефонная связь. Возможно, именно эти кабели Россия уже минирует. Россияне способны заминировать кабели сети по всему миру, чтобы в час Х в один момент оставить НАТО и всю Европу без интернета.

Под гибридными атаками следует понимать кибернетические атаки на объекты критической инфраструктуры стран Запада. Это могут быть атаки атомных электростанций, например Франции, Соединенных Штатов, Канады или других стран. Причем такие атаки способны привести к полному коллапсу. Если определенная страна останется без электроэнергии, ничего не будет работать, особенно такие средства связи, как интернет.

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В НАТО совершенно правильно приняли решение, согласно которому противостояние этим потенциальным атакам может предусматривать применение 5-й статьи Альянса. Потому что подобные действия с точки зрения опасности - почти прямая военная агрессия.

Реальное применение 5-й статьи НАТО за все 75 лет существования блока было лишь однажды - 11 сентября 2001 года, когда произошли террористические акты. Но по факту это нельзя назвать запуском статьи, потому что американские войска не были приведены в режим полной боевой готовности с применением оружия. Само оружие фактически никто не использовал. Америка самостоятельно решала все задачи по восстановлению безопасности.

Пятая статья не использовалась в ситуациях военных конфликтов, таких, как, например, война России против Украины. Ее не применяли и во время событий в Югославии, тогда вообще многие страны НАТО отказались участвовать в этой операции.

Поэтому трудно сказать, как будет работать механизм на практике. Никто не может гарантировать, что такие страны, как, например, Словакия или Венгрия не откажутся от участия в войне за НАТО. И тогда будет непонятно, как применять эту пятую статью.

Возможен и сценарий, при котором Россия профинансирует приход к власти в определенной стране Европы такой фигуры, как, например, Орбан. Какой будет реакция подобного политика? Он все заблокирует. Впрочем, США вряд ли будут обращать большое внимание на подобные решения и все равно применят все, что нужно. Появятся и решения по стране, которая все саботирует. Все поймут, что такая страна на самом деле на стороне агрессора и лишь прикрывается своими страхами.

Приведу еще один пример того, когда не была применена 5-я статья Альянса. В ноябре 2015 года Турция на своей территории сбила российский истребитель Су-24, который залетел в ее воздушное пространство из Сирии. Эрдоган несколько раз предупреждал Путина о недопустимости таких действий, но российские самолеты демонстративно залетали в Турцию. И тогда турецкий F-16 сбил российский самолет. Погиб экипаж россиян, а в Москве начали угрожать Анкаре чуть ли не войной.

Турция попросила НАТО активировать 5-ю статью против России. Но страны НАТО в рамках 4-й статьи провели консультации и сказали Эрдогану примерно следующее: извини, мы не можем применить 5-ю статью, потому что это не война. Это всего лишь инцидент. Ты предупреждал, а самолет все равно залетел - ну, что поделаешь.

Военные самолеты нередко залетают в воздушное пространство других суверенных стран. Российские самолеты систематически пересекают пространство европейских государств. Реакция будет зависеть от того, какого уровня тяжести инцидент и можно ли это трактовать как агрессию.

Но вот если Россия и Беларусь совершат агрессию в отношении Сувалкского коридора, реакция НАТО уже будет жесткой. Думаю, у Альянса уже давно есть консенсус относительно применения именно 5-й статьи коллективной обороны в случае атаки Сувалкского коридора. Атака этого участка - наиболее вероятный сценарий агрессии России против стран Балтии и Польши. НАТО будет готово к серьезному решению.

Если будет определенный неожиданный конфликт или обстоятельства, к которым никто не готовился, то пройдут консультации. Как было с падением якобы украинской ракеты в Польше. Мы хотели, чтобы началась активация 5-й статьи, но американцы отреагировали достаточно вяло и не спешили этого делать. Падение обломков ракеты обычно расценивается как инцидент, а не агрессия, поэтому в таких случаях применяется именно 4-я статья и проводятся консультации. Для запуска 5-й статьи должны быть неопровержимые доказательства сознательной агрессии, такой, как военное нападение России на Украину.

Впрочем, Запад понимает опасность со стороны России и такие договоренности, как размещение американских ракет Tomahawk, SM-6 и гиперзвукового оружия в Германии, свидетельствуют именно об этом. Я вижу в этом ответ на размещение Россией своих ракет вопреки договору об ограничении ракет средней и малой дальности, который существовал ранее. Это уже старый спор между Соединенными Штатами и Россией, которая еще с 2010-2011 годов изготовила и даже испытала свои ракеты вопреки американо-российскому соглашению.

Американцы отвечают на российские угрозы. Россияне увеличили количество своих Искандеров в Калининградской области возле НАТО, разместили те же ракеты и военные части в Беларуси, а также угрожают разместить в белорусской республике несколько ядерных боеголовок малой мощности. И хотя окончательных подтверждений размещения ядерного оружия России в Беларуси нет, россияне пугают Запад тем, что если НАТО, мол, нападет на Беларусь, то Минск в ответ сможет использовать "собственное" ядерное оружие.

Однако все прекрасно понимают, что у Беларуси ничего нет - все в руках Кремля и Путина. Ядерная кнопка в Москве. И она российская, а не белорусская. Лукашенко здесь - громоотвод для Путина. Мол, Лукашенко - такой себе глуповатый старый мужик, который может применить ядерное оружие против НАТО, если оно на него нападет. А Путин якобы хороший, белый и пушистый - никому не угрожает и ядерное оружие не применяет. Путин хочет сказать примерно следующее: Лукашенко опасен, и если вы выведете войска из стран Балтии, я с ним пообщаюсь, и, возможно, он передумает.

Именно так выглядит глуповатый кремлевский сценарий, который рассчитан на дураков. Маскарад, которого, к счастью, в НАТО давно уже нет.

Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", специально для Главреда

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